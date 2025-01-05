La guerra de declaraciones de El Temach y Gala Montes no ha terminado, luego de que el influencer aseguró que la actriz y cantante solo hace el ridículo.

En un video reciente, El Temach habló un poco sobre la carrera de Gala Montes y señaló todo lo que, según su opinión, está mal en la misma.

El polémico creador de contenido dijo que las burlas y críticas a la actriz no son culpa de ella, sino de todo lo que ha sucedido alrededor y de las mentiras en las que vive.

¿Qué dijo El Temach sobre Gala Montes?

El Temach señala que Gala Montes solo es otro de los muchos productos creados por una maquinaria hecha para generar dinero.

Esa supuesta maquinaria ha engañado a Gala Montes al grado de que ella piensa que sabe actuar, cantar y es alguien relevante, aunque en realidad no lo es.

Todo el mundo, incluido el público que va a sus eventos, la engaña; incluso aseguró que los conductores de programas deben de fingir que no les da risa tener a la actriz de invitada.

Además de que su discurso cae en contradicciones e incongruencias, pues ella es apoyada por Televisa, una de las empresas más grandes de México.

Es muy triste porque cree que canta y sale y hace como que canta y los conductores fingen que no les da risa la canción. Es culpa de la gente que la pone ahí y hace creer que ella puede hacer eso y pues obviamente la pobrecita nada más hace el ridículo.

El Temach y Gala Montes ya había tenido problemas

Las declaraciones de El Temach hacía Gala Montes no son aisladas, se trata de una continuación de todo lo que se ha generado desde La Casa de los Famosos.

El Temach ha sido uno de los críticos de Gala Montes desde su participación en el reality show.

El influencer apoyó a Adrián Marcelo cuando este tuvo el fuerte enfrentamiento con la cantante en La Casa de los Famosos.

Desde ahí no ha parado de hacer señalamientos a la carrera de Gala Montes; por su parte esta última no ha dudado en responderle a todos sus señalamientos.

