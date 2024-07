Shanik Berman ya tiene reemplazo en Hoy mientras está en La Casa de los Famosos México 2024 y se trata de un conocido reportero.

El domingo 21 de julio inicia La Casa de los Famosos México 2024 y Shanik Berman -de 65 años de edad- es una de las habitantes.

La conductora es parte de la sección de espectáculos de hoy y el programa ya tiene quien tome su silla durante su ausencia.

La Casa de los Famosos México 2024 durará 10 semanas y Shanik Berman puede estar solamente una semana o ser finalista.

Ante esto, el programa Hoy ya tiene a su reemplazo y se trata de Jorge Ugalde, un conocido reportero y conductor de espectáculos.

Según información del periodista Hugo Maldonado, Jorge Ugalde estará en el lugar de Shanik Berman.

Jorge Ugalde trabaja para Televisa Espectáculos y colabora en el programa Cuéntamelo Ya.

Pese a que Shanik Berman es la ‘conductora incómoda’ de Hoy, sus compañeros aseguran que la extrañarán aunque descansarán de ella.

El jueves 18 de julio, Shanik Berman ingresó a un hotel donde esperará su ingreso a La Casa de los Famosos México 2024 el domingo.

La conductora compartió un video en su cuenta de Instagram donde aseguró estar maravillada de esta nueva experiencia.

“Ya estoy a punto de que me lleven al hotel de los famosos (…) Gracias por todo y los amos. Y no se les olvide votar para que me quede en La Casa de los Famosos”

Shanik Berman