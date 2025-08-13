El Chef en Proceso -de 22 años de edad- y Zahie Téllez se reunieron para hacer un lunch juntos, dejando atrás sus diferencias.

Tras trabajar juntos en MasterChef Celebrity 2025 y desmentir sus saberes de cocina, Chef en Proceso se reencontró con Zahie Téllez, de 50 años de edad.

A pesar de que el Chef en Proceso hizo enojar a Zahie Téllez por hacer videos donde expertas en comida mexicana la desmentían, todo indica que ya hicieron las paces.

El Chef en Proceso y Zahie Téllez hicieron un video juntos para hacer un lunch con su mejor receta.

En el video se ve a Zahie Téllez y Chef en Proceso preparando un sándwich y anunciando a una conocida marca de lácteos.

Zahie Téllez y Chef en Proceso cocinaron juntos por primera vez, lo cual generó burlas en redes sociales.

“Es como ver a mi amigo regresar con su ex”, “Faltó la hoja santa” y “Cuando mi amiga regresa con el ex tóxico”, fueron algunos de los comentarios en el video.

Recordemos que una de las polémicas entre la chef Zahie Téllez y Chef en Proceso fue por culpa de la hoja santa.

Pues Zahie Téllez aseguró que era una hoja venenosa, lo cual fue desmentido por varios expertos en herbolaria y cocina mexicana.

La receta del lunch que cocinaron Zahie Téllez y Chef en Proceso

Dejando atrás las burlas por la reunión de Zahie Téllez y Chef en Proceso, esta es la receta de su sándwich especial:

Freír una cebolla en rodajas con aceite, mantequilla, ajo y salsa inglesa Agregar tomillo a la mezcla Para el relleno del sándwich se debe colocar una rebanada de jamón y una de queso manchego, apiladas varias veces El jamón se pasa por harina y huevo, para después empanizarlo con panko y se fríe El dip para el sándwich lleva ajos confitados, catsup y salsa inglesa; salsa de ostra, miel y chile en polvo para licuarlo Al final, se agrega el jamón y el dip, así como el guacamole, en el pan