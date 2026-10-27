Tras confirmarse la muerte del creador de contenido El Komanche, resurgieron videos de sus transmisiones en internet en donde hablada de su velorio.

En dichos clips, Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, externó frases donde aseguraba estar en sus últimos días, lo que desató un debate por la normalidad con la que hablaba de este tema.

Así planeaba El Komanche su velorio durante sus transmisiones en internet

Tras confirmarse la muerte de El Komanche, su comunidad de internet retomó videos en donde el propio streamer habla sobre la planeación de su velorio.

Diversos usuarios compartieron videos donde mostraba un visible agotamiento por su ritmo de vida y pedía enviar esos fragmentos a sus padres ante cualquier eventualidad.

“Siento que ya estoy en mis últimos días, la verdad... Este clip se los voy a pasar a mis papás. Si me llego a morir, ni se les ocurra que mi velorio sea católico”. El Komanche

Marcando distancia de los funerales tradicionales católicos caracterizados por rezos y llanto, El Komanche planeó que su velorio se transformara en un convivio entre amigos.

Entre sus requisitos indispensables, solicitó que la música de Bad Bunny amenizara el lugar y rechazó los alimentos habituales, señalando que dejaría dinero para repartir pizza.

A manera de broma, pidió ofrecer Pizza Hut a su grupo de amigos más cercano y Little Caesars a los demás asistentes, con la condición de prohibir la variedad siciliana.

“Lo que tiene que haber en mi velorio es Bad Bunny, full Bad Bunny. No vayan a dar tamales, den mi comida favorita: pizza. A los que fueron mis amigos en vida denles Pizza Hut, a los que je je je, Little Caesars. Pero que no vayan a dar pizza de la siciliana, en El Salvador hay una así que sabe horrible”. El Komanche

El Komanche pidió una pantalla gigante que proyectara capítulos emblemáticos de Naruto y Dragon Ball, especialmente la pelea de Goku contra Freezer.

Además, pidió las mejores películas de Harry Potter y Spider-Man, así como los mejores momentos de Lionel Messi.

De acuerdo con el creador de contenido, la finalidad era buscar recrear la sensación de que los asistentes estuvieran compartiendo algún gusto con él.

Dichas instrucciones singulares reflejan la personalidad de El Komanche, que prefería ser recordado a través de sus grandes pasiones.

“Los que me conocen sabe que a mi me hace ilusión ver esas películas, ver esos capítulos de anime. El que me conoce, se va a sentar a ver esa pantalla y va a sentir que está viendo una película conmigo. Se va a sentar a ver Spiderman, Harry Potter y va a sentir que está ahí conmigo”. El Komanche

Su comunidad señala que dichos videos son un recordatorio de que incluso en momentos difíciles, El Komanche mantuvo el sentido del humor y la cercanía que lo caracterizaron ante su audiencia.

No obstante, piden que lo sucedido con el creador de contenido sirva también como un recordatorio para no olvidar la importancia de la salud mental.