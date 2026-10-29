Samy Rivers anunció una pausa de las redes sociales tras la muerte de El Komanche, al tiempo que pidió empatía para la familia del streamer.

La influencer recordó a El Komanche como una persona bondadosa y alegre, a quien “extrañará siempre”.

Todos estamos pasando por un momento que nunca le desearía a nadie y tener todavía que preocupadnos por la gente de internet es inhumano. Samy Rivers

Samy Rivers anuncia una pausa en redes sociales tras la muerte de El Komanche

Samantha Rivera, conocida como Rivers, anunció a sus seguidores que se tomará una pausa de las redes sociales para vivir el duelo tras la muerte de su amigo El Komanche.

El pasado 25 de octubre se confirmó la muerte de Carlos José Rivera, conocido como El Komanche.

Samy Rivers se aleja de las redes sociales tras la muerte de El Komanche (Instagram/@samyrivera)

Samy Rivers compartió que su equipo se hará cargo de sus compromisos para que ella pueda descansar de las críticas.

Durante los próximos días, mi equipo se hará cargo de cumplir con algunos compromisos y responsabilidades laborales. Yo me mantendré completamente alejada de redes un tiempo Samy Rivers

La streamer reveló que atraviesa por un momento complicado tras la muerte de El Komanche y compartió una reflexión sobre la crueldad de las redes sociales ante una situación como la muerte.

Estoy intentando encontrar un poquito de paz en mi corazón y aprender a vivir con una realidad que todavía me cuesta muchísimo entender y aceptar. Samy Rivers

Samy Rivers pidió empatía con la familia y amigos de El Komanche, pues han surgido comentarios hirientes.

Somos personas, sentimos y sufrimos. Las palabras hieren mucho más de lo que creen. Lo que ven en redes no es ni el 1%de lo que pasa en la vida real y no todo es siempre como lo imaginan. Samy Rivers

Samy Rivers despide a El Komanche con un emotivo mensaje en Instagram

El comunicado de Samy Rivers continuó mencionando que El Komanche era una persona muy querida, por lo que lamenta que haya personas que “invaliden” el dolor de sus seres queridos.

Samy Rivers también compartió un mensaje de despedida para El Komanche, a quien describió como una persona generosa y alegre.

No existen palabras para describir la falta que harás aquí mi Komi. Siempre fuiste alguien muy lleno de alegría, siempre tratabas bien a todos aunque no los conocieras, siempre tenías bonitas palabras para tu gente cercana. Samy Rivers

La streamer celebró que El Komanche haya cumplido varios de sus sueños y estaba orgullosa de él, así como la hermosa actitud que tenía con las personas que lo rodeaban.

Me dejas un hueco en mi corazon que intentaré llenar poco a poco llevandote en mi memoria siempre y honrando tu vida, siempre teniendo una actitud bonita con todo mundo. te voy a recordar siempre, te voy a extrañar siempre y te voy a querer siempre. Samy Rivers

Amigos de El Komanche se reunieron el 29 de octubre en un lugar privado para despedirlo y recodarlo.