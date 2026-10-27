Tras el fallecimiento del conocido creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, popularmente llamado El Komanche, su padre José Luis Acevedo compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirlo.

“Solo tú y tu familia sabíamos la terrible enfermedad de depresión que padecías; sin embargo, fuiste fuerte, luchaste con esa terrible enfermedad como 10 años” José Luis Acevedo, padre de ‘El Komanche’

En su publicación, José Luis Acevedo reveló públicamente que el streamer batalló valientemente durante una década contra una terrible depresión, un trastorno de salud mental que él y su familia conocían de cerca.

El padre de “El Komanche” destacó el profundo orgullo que sentía por la calidad humana y el gran corazón de su hijo, distanciándose de la fama digital y reconociendo el rechazo que a veces recibía de algunos usuarios.

Padre de “El Komanche”confirma que durante 10 años el streamer luchó contra la depresión

Tras la muerte de El Komanche el 25 de octubre en Monterrey, su padre José Luis Acevedo publicó una emotiva carta en Facebook.

En su mensaje, reveló que su hijo libró una dura batalla en privado contra una severa depresión durante aproximadamente 10 años.

Acevedo señaló que solo la familia cercana y Dios conocían realmente la gravedad de su condición, destacando que su hijo fue fuerte por haber luchado activamente contra esa enfermedad a lo largo de tanto tiempo.

Días antes de su fallecimiento, el 19 de octubre de 2026, el influencer publicó en la red X el mensaje “Los días simplemente no mejoran”, una frase que cobró relevancia tras conocerse el desgarrador testimonio de su entorno familiar sobre su estado de salud mental.

En su mensaje de despedida, José Luis Acevedo expresó la admiración que sentía por su hijo por encima de su fama o de las críticas en internet.

“Así te recordaré hijo, alegre. Yo sé el gran ser humano que eras, a mucha gente le caías mal, pero para mí eras mi orgullo, no por lo conocido que eras, sino por tu gran corazón” José Luis Acevedo, padre de ‘El Komanche’

Concluyó su dedicatoria encomendándolo a su fe: “Que Dios te perdone tus pecados, hijo. Que Dios te reciba en su gloria”.

Acompañó la publicación con un emotivo video grabado de noche en la calle, en el que aparece junto a su hijo encendiendo fuegos artificiales.

El Komanche ya había hablado sobre su salud mental con sus seguidores

Cabe recordar que El Komanche ya había hablado con sus seguidores sobre su salud mental y los problemas a los que se enfrentaba.

En octubre de 2023, el streamer compartió un video en YouTube donde explicó que en 2014 fue diagnosticado con trastorno bipolar y trastorno maníaco-depresivo.

Entre 2014 y 2018 estuvo internado en varias ocasiones en hospitales psiquiátricos bajo tratamiento con medicamentos.

A finales de 2018 encontró en las transmisiones de Twitch una motivación vital; sin embargo, tomó la decisión de suspender su tratamiento médico y farmacológico, algo que posteriormente reconoció como un grave error.

En su testimonio de 2023, El Komanche admitió haber enfrentado crisis profundas e intentos de suicidio, señalando que pruebas de evaluación posteriores arrojaron múltiples padecimientos, entre ellos depresión, ansiedad, obsesiones, compulsiones y esquizofrenia.