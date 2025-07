El hijo de Sergio Sendel, Sergio Graco, rechazó ser protagonista de una telenovela porque “se estaba rebajando”, reveló en YouTube Martha Figueroa

Sergio Sendel, quien no tiene ningún tipo de relación con Martha Figueroa, es papá de los mellizos: Elsa Valeria y Sergio Graco, ambos de 27 años de edad.

Al igual que Sergio Sendel; Elsa Valeria y Sergio Graco son parte del mundo de la actuación; sin embargo, según Martha Figueroa, no participan en cualquier proyecto.

La periodista de espectáculos, de 59 años, los echó de cabeza en su programa de YouTube.

Mediante su programa de espectáculos en YouTube, Martha Figueroa aseguró que Sergio Graco, rechazó el protagónico de una telenovela por lo que le dijo su papá Sergio Sendel.

Según Martha Figueroa, a Sergio Sendel, de 58 años, le pareció poca la cantidad que le pagarían a su hijo Sergio Graco por lo que le aconsejó pedir más.

Aconsejado por el famoso villano de telenovelas, Sergio Graco pidió más dinero a los productores ya no se rebajaría, por lo que se quedó éstos decidieron dejarlo fuera del proyecto.

"Le ofrecieron hace poco el protagónico de una telenovela y entonces el papá le dijo: ‘No, no aceptes porque te tienen que pagar más lana que esa, eh’ y entonces llegó el niño y dijo que no, que dice mi papá que no, que dice mi papá que me deben pagar más, dijo mi papá que no acepte y no me ande rebajando, y pues, ni modo, se quedó sin telenovela"

Martha Figueroa