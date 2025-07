¿Sergio Sendel es el villano en Top Chef VIP 2025? El actor la rompió en el capítulo de estreno de la cuarta temporada del reality show de Telemundo.

El nombre de Sergio Sendel -de 58 años de edad- se viralizó en las redes sociales luego de que desquició a los jueces en el primer programa de Top Chef VIP 2025.

Sergio Sendel mostró en Top Chef VIP 2025 que no solo es el villano en las telenovelas, sino que también lo puede hacer en la vida real.

Y es que al presentar su platillo ‘Caminito a la escuela’, Sergio Sendel puso en aprietos a los jueces de Top Chef VIP 2025 al mostrar su actitud de villano.

En el capítulo de estreno de Top Chef VIP 2025, Sergio Sendel vivió un tenso momento con la chef Betty Vázquez, el cual ya se viralizó en las redes sociales.

Esto luego de que la chef Betty Vázquez le cuestionó a Sergio Sendel sobre cómo su platillo lo representaba y la conexión especial que tenía con él.

Sin embargo, con su actitud de villano y sin querer compartir muchos detalles, Sergio Sendel aseguró que en realidad el platillo no lo representaba.

“Muy poco. Me representa nada, nada más el día de hoy, por entrar en esta... tomar la decisión de entrar a esta aventura y haber tomado el riesgo de decirle al plato que sí y también al proyecto”

La chef Betty Vázquez le pidió a Sergio Sendel que se abriera un poco más y les compartiera más detalles pues el reto consistía en preparar un platillo que representará una etapa de su vida.

Pero, Sergio Sendel mostró que no tenía la intención de abrir su corazón y dar más detalles: “no lo creo”, señaló.

La actitud de Sergio Sendel causó controversia por lo que la chef Betty Vázquez le señaló que sería difícil evaluarlo pues no quería compartir su historia.

Sin embargo, Sergio Sendel reviró que Top Chef VIP 2025 no estaba dedicado a la familia.

“Porque este programa no está dedicado a la familia (...) Yo no quería hablar de mi familia, porque no tengo nada que decir”

Sergio Sendel