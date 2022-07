El enojo a Mónica Dossetti me rebasó el día que la agredí, pero pude detenerme: José Dossetti. El productor habló sobre porque violentó a su hermana cuando conoce que padece esclerosis múltiple y no se puede defender.

En medio de la indignación por la agresión que vivió Mónica Dossetti de 56 años de edad por su hermano, José Dossetti rompió el silencio y reveló lo que pasó ese día.

Tras las críticas que ha recibido, José Dossetti aseguró que está consiente que su acto de agresión en contra de su hermana Mónica Dossetti tendrá consecuencias y no se podrá librar de ellas.

José y Mónica Dossetti (Facebook/jose.dossetti Captura de pantalla)

José Dossetti confesó que en su momento si quiso estrangular a su hermana Mónica Dossetti

El reportero Carlos Jiménez compartió un video en donde se puede ver cómo Mónica Dossetti es agredida por su hermano José Dossetti.

Las imágenes causaron gran indignación entre las personas, pues la actriz recordada por su papel en ‘El Premio Mayor’, tiene esclerosis múltiple y no puede defenderse de la violencia de su hermano.

En medio de rumores sobre donde se encontraba José Dossetti, el productor concedió una entrevista al programa ‘Venga la Alegría donde reveló todo lo que pasó con su hermana Mónica Dossetti.

Al ser cuestionado sobre si cómo se ve en las imágenes intentó estrangular a su hermana, quien padece esclerosis múltiple. José Dossetti señaló que si y que él es la persona que aparece en el video.

“En ese momento sí, yo soy la persona que está en el video, yo soy que comete ese acto y es indefendible el acto, video, no tengo nada que decir a favor mío” José Dossetti

José Dossetti señaló que no puede decir nada para defender sus actos y confirmó que se encuentra en problemas legales.

Durante su conversación, José Dossetti señaló que lo único que quiere demostrar es que a veces las personas no saben cómo actuar al cuidar a una persona.

“Estoy en asuntos legales por mi acto. Es vergonzoso, es verdad y soy yo. Lo que me mueve a estar aquí, quererlo explicar, no es quererme salvar es insalvable, es indefendible lo que quiero es divulgar que a veces hay personas que tenemos la buena intención de ayudar y nos metemos y no sabemos cómo” José Dossetti

José Dossetti revela que Mónica Dossetti se encuentra enojada por padecer esclerosis múltiple

José Dossetti puntualizó que en ese momento del video, a él lo rebasó el enojo por todo lo que pasa cuando se cuida a una persona que se encuentra enferma: Mónica Dossetti.

“En mi caso me rebasó el enojo, la cantidad de insultos que a veces recibes de las personas a quien atiendes. Entiendo a mi hermana que está enferma, que viva un enojo constante, que insulte todo el tiempo porque tiene mucha inconformidad a su suerte” José Dossetti

Durante su conversación, José Dossetti confesó que su hermana Mónica Dossetti tiene mucho enojo por lo que tiene que enfrentar debido a su esclerosis múltiple ya que era una persona que siempre se cuidó.

“Mi hermana no bebía, fumaba, dormía temprano, se alimentaba bien, cuidaba tanto su salud que es doblemente terrible le suceda” José Dossetti

José Dossetti reconoció que ese día todos sus problemas lo rebasaron y no se pudo controlar.

“Pero ese día me rebasó, se vino incubando, me pasan muchas más cosas que el hecho de cuidar a mi hermana, tengo trabajo, dos hijos, a mi madre de casi ochenta años, a mi hermana, soy el único hombre en mi casa” José Dossetti

En la plática José Dossetti señaló que desde hace 14 años Mónica Dossetti enfermó pero a penas hace cuatro meses que se mudó a Tepoztlán.

“Hace 14 años Mónica está enferma, estamos saturados. Pero los últimos cuatro meses yo la movía a vivir a Tepoztlán a la casa, no vive conmigo, vive a lado de mí” José Dossetti

José Dossetti puntualizó que el se encarga de cuidar a Mónica Dossetti para que se encuentre muy bien.

“Yo la atiendo, yo le sirvo el desayuno, comida, cena, le ayudo con el baño, lo limpio, le barró su habitación, le pongo en el refrigerador comida, hablamos, platicamos, vemos películas, pasamos buenos días, se ríen mucho” José Dossetti

Mónica Dossetti (Agencia México )

José Dossetti revela que ningún amigo de Mónica Dossetti se comunicó con él tras la agresión

José Dossetti confesó que se estaba tomando un calmante, pero no cree que eso le haya afectado para que reaccionará de esa manera.

“Estaba tomando Rivotril, en el tercer día me pasó esto, el cuarto día ya no la tome. Esa droga es un calmante” José Dossetti

En su conversación, José Dossetti reveló que cuando pasó esa situación Mónica Dossetti se comunicó con varias personas y los únicos individuos que se comunicaron con él fue su mamá y su hermana.

En ese sentido José Dossetti señaló que todos los amigos de Mónica Dossetti creen que dice cosas que no son.

“En absoluto, porque además fue hace dos meses y nos quedamos solos. Ella tiene teléfono y en ese momento habló y me acusó con todo el mundo, con sus amistades en Televisa, con sus hermanas, mamá. Recibí llamada de mi mamá, mi hermana mayor y nada más, todos los demás siempre creen que Mónica dice cosas que no son, que se queja de más” José Dossetti

José Dossetti destacó que no le quitó el teléfono a Mónica Dossetti, ya que se encontraba avergonzado.

“No es cierto, habló, no le quite el teléfono, no me quería salvar de esto, yo estaba avergonzado” José Dossetti

José Dossetti asegura que él se detuvo de agredir a su hermana Mónica Dossetti porque nadie se acercó a pararlo

En su entrevista con ‘Venga la Alegría’, José Dossetti puntualizó que pese a la indignación que se ha mostrado nadie entró a detenerlo, aunque había visto la agresión a Mónica Dossetti.

“Quiero que observen porque el del video soy yo, pero nadie entró a detenerme. Pero me detuve por mí mismo, nadie me gritó, nadie fue” José Dossetti

José Dossetti señaló que su pelea empezó porque unas cuestiones en el baño y él se había mostrado muy enojado porque Mónica había movido una cosa que había dificultado su limpieza.

“Es un trapo de cocina, lo que tengo, con eso amenacé el cuello. Mi discusión era por cosas del baño. Me empezó a gritar y yo le decía es mi chamba el baño, no te metas con mis instrumentos de trabajo. Si el señor enseña enserio el video entero, pues se dicen muchas cosas antes y se llega a un límite” José Dossetti

Al ser cuestionado sobre si había dicho que se quería morir, José Dossetti señaló que en ese momento se encontraba deprimido.

“Uno se hunde y está muy deprimido, llevaba en ese momento muchos días de agobio” José Dossetti

Sobre quién mantiene a Mónica Dossetti, José Dossetti destacó que él ya que sus regalías de la ANDI son muy pocas ya que hace 14 años no trabaja en la televisión.

“Si (yo mantengo a Mónica) eventualmente cobra regalías de la ANDI, cada vez menos. Tiene 14 años que no trabaja en la televisión, sus regalías son de telenovelas muy viejas, ya no se venden” José Dossetti

José Dossetti asegura que le pidió perdón a su hermana Mónica Dossetti

José Dossetti reveló que después de la agresión le fue a pedir perdón a Mónica Dossetti, pues sabía que había explotado.

“Terminó en que yo me detengo, una vez satisfecho de haberle explicado, porque mi motivo de detenerla y demás es que me escuche. Él que se detuvo y se fue de ahí fui yo y volví con ella a las dos horas al llorarle y pedirle perdón” José Dossetti

Sobre la agresión, José Dossetti reconoció que el problema es que los problemas los sobrepasaron ya que no tiene quien lo ayude con el cuidado de su hermana Mónica Dossetti.

“Es que el problema es que está conmigo 24/7″ José Dossetti

José Dossetti se dijo muy arrepentido de la agresión y destacó que no ha vuelto a pasar otra vez.

“Nos pedimos perdón. Hemos discutido, pero no ha vuelto a pasar. Muchísimo (me arrepiento) quien se va a sentir satisfecho o feliz de un acto de esa índole, me arrepiento, por qué le pasa a una persona eso porque se satura” José Dossetti

En su conversación, José Dossetti destacó que junto a su hermana ha tenido más risa que llanto, aunque las imágenes muestren otra cosa.

“Yo amo a mi hermana, la quiero mucho. Hemos tenido más risas que llantos” José Dossetti

José Dossetti (@jose.dossetti / Facebook)

José Dossetti revela que sabe que tendrá que afrontar las consecuencias por sus actos

José Dossetti relató que llegaron las autoridades en la noche cuando Mónica Dossetti se encontraba durmiendo, pero no encontraron nada malo en la casa.

En el video José Dossetti destacó que se encuentra en un proceso de investigación, pero cuando las autoridades cuestionaron a Mónica Dossetti ella lo defendió y sobretodo señaló que era su chef.

“Estoy en un proceso de investigación, tengo prohibido visitarla, hablarle, mandarle mensajes. Estoy compadeciendo semanalmente, estoy en sesiones psicológicas” José Dossetti

José Dossetti puntualizó que va a afrontar las consecuencias que tengan sus actos, pues sabe que no la va a librar.

“No la voy a librar, lo más seguro es que tenga consecuencias y las afrontó y son mías y por mis actos” José Dossetti

Por último José Dossetti destacó que busca capacitación para las personas que cuidan a personas enfermas, pues muchas de ellas no se encuentran capacitadas.