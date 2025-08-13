Conductora de De Primera Mano revela con lágrimas en los ojos que se va a divorciar y por razones graves.

Una de las conductoras de De Primera Mano compartió que a un año de su boda, tomó la decisión de separarse de su esposo.

El martes 12 de agosto, la conductora Érika González reveló en De Primera Mano que decidió divorciarse de Giuseppe lo Buono.

Érika González compartió con lágrimas en los ojos que desde hace meses había decidido separarse.

“Voy a contarles algo mío, muy personal, me cuesta muchísimo. Han sido para mí meses super complicados, pero por eso lo escribí (...) he decidido terminar mi matrimonio. Quiero aclarar que no fue una decisión impulsiva, no fue sencilla” Érika González

La conductora expresó que la decisión de divorciarse fue una decisión necesaria, pero muy difícil de tomar.

“Estuve en una relación de 3 años con una boda que como ya saben fue pública (...) mis días han sido muy difíciles con situaciones complicadas, algunas sumamente dolorosas que no tienen nada que ver con ninguna distancia” Érika González

Érika González aclaró que su divorcio no fue por la distancia, ya que ella trabajaba en la CDMX y su esposo en Monterrey, además de que solía viajar a Italia.

“Hoy esa etapa se cerró, la dejo atrás con su intensidad, con sus desafíos, con una historia que no me representa, pero es mía. Estoy enfocada en sanar” Érika González

La regiomontana reveló que está en terapia y no detalló los motivos que la llevaron a divorciarse de Giuseppe lo Buono.

Pero, dio a entender que fueron situaciones irreconciliables y graves.

Érika González (Instagram/@erigonzalezof)

Érika González habla de su divorcio con lágrimas: “Hay que ser valiente cuando ya no se puede más”

Giuseppe lo Buono y Érika González fueron pareja por tres años; se comprometieron en 2022 y se casaron por el civil en octubre de 2023.

Érika González mencionó que le tocaba ser valiente en esta nueva etapa de su vida, pues su matrimonio ya era insostenible.

La conductora agradeció el apoyo de sus compañeros y televidentes.

“Hay que ser valiente cuando ya no se puede más (...) Ha sido muy triste, pero también muy liberador. Me quedo con lo aprendido, con la fuerza que da atravesar algo así” Érika González

Érika González confirmó que está legalmente divorciada de Giuseppe lo Buono y explicó que decidió contarlo al aire, así como ella compartió su boda hace un año.

Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- expresó que Érika González es quien había decidido contar lo de su divorcio al aire: “Es nuestra y a las nuestras se les protege”.