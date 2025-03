Ángela Aguilar recibió el premio Revelación en los Billboard Women in Music 2025, y en su discurso reveló que ”este año casi me rompe”.

El pasado 29 de marzo se llevó a cabo el evento Billboard Women in Music, en donde Ángela Aguilar de 21 años de edad, recibió el premio Revelación.

Y durante su discurso, Ángela Aguilar habló sobre el hate que ha recibido en redes sociales, revelando que “este año casi me rompe”.

Ángela Aguilar fue una de las invitadas a los premios Billboard Women in Music, llevados a cabo en California, en el teatro YouTube en donde fue honrada con el premio revelación.

Al evento, además de Ángela Aguilar, asistieron varias mujeres que fueron reconocidas por su trayectoria y aportaciones a la música.

Cuando fue el turno de Ángela Aguilar de recibir el Premio Revelación, también realizóp una presentación en donde interpretó ‘Cielito Lindo’.

Pero durante su discurso tras aceptar el premio en el evento Billboard Women in Music, aseguró que ese premio significaba mucho pese a que “este año casi me rompe”.

Esto en alusión al hate recibido desde que se reveló su relación y posterior matrimonio con el también cantante Christian Nodal de 26 años de edad.

En el discurso de Ángela Aguilar, aseguró que varias veces lloró y subirse al escenario se había convertido en todo un reto para ella; además dio a conocer que ella no había dado su versión de los hechos:

“Este premio significa mucho para mí porque este año casi me rompe y honestamente he tenido que pararme en el escenario entre lágrimas y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado”

Ángela Aguilar