Mediante su cuenta de Instagram, Eva Daniela anunció su compromiso con el productor de telenovelas Juan Osorio, con quien ha estado saliendo desde hace tres años.

Como era de esperarse, Eva Daniela presumió el anillo de compromiso que Juan Osorio le entregó no sin antes agradecer por haber encontrado al amor de su vida, al hombre que jura buscar en todas sus vidas si es que esto es posible.

“Los tiempos de Dios son perfectos!!! Me caso con el amor de mi vida. Sí, mil veces sí”, escribió la actriz -de 38 años de edad- en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “¡Te amo más de lo que las palabras pueden expresar! El tiempo nos dio la razón. Ahora sé que el verdadero amor perdura”

Gran sorpresa se llevaron los seguidores de Juan Osorio -de 67 años de edad- al ver que Eva Daniela lo etiquetó en una escandalosa publicación.

Resulta que Eva Daniela presumió por lo alto que ya es la prometida de Juan Osorio pese al que dirán.

No obstante, la actriz no reveló detalles de su compromiso así como la fecha en que se llevará a cabo la boda por lo que se cree que la pareja pretende dar la exclusiva en algún programa de Televisa.

Mientras sucede, Eva Daniela será quien dé los pormenores del compromiso y es que también fue la primera en repostear las felicitaciones que algunos medios y personas le hicieron en redes sociales.

Famosos como Julián Gil de 54 años, Marjorie de Sousa de 44 años y Shanik Berman de 65 años, no tardaron en felicitarlos.

Lo mismo hicieron sus seguidores: “Felicidades a los dos”, “Qué bonito”, “Bravo. Vivan los novios felices”, “Ay qué padre Juan”,

“Qué linda noticia. Les deseo un feliz matrimonio. Gracias por compartir”, “Lo mejor está por venir”, “Invítenme a su boda. Los amo”, expresan entre comentarios.

Juan Osorio y Eva Daniela iniciaron su relación en 2021. Debido a la diferencia de edad, ésta desató una ola de críticas y malos comentarios.

Razón por la que Juan Osorio en varias ocasiones ha defendido a Eva Daniela en diversas entrevistas. El productor asegura que su amor nació de forma natural ya que ella no es una persona interesada.

Por el contrario, el productor de telenovelas asegura que su novia es la persona que mejor lo ha tratado incluso recuerda que en el pasado fue ella la primera en tenderle la mano cuando atravesaba por una crisis.

Por ello y por sus grandes valores, Juan Osorio se declara profundamente enamorado de Eva Daniela, con quien dice no ha tenido intimidad pues acordaron esperar al matrimonio.

“Nunca me he sentido como con ella. Tiene valores increíbles, una familia padrísima que es de León Guanajuato, es bonita, guapa, natural, sencilla… Se han dado las cosas de tal manera que me ha ganado el corazón, me ha hecho sentir importante como ser humano. Es la única por la que me tatué”

Juan Osorio