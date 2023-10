El comediante JJ combinó whisky con jarabe para la gripe antes de subir borracho al escenario y quiere recompensar a su público.

Se hizo un viral video donde el comediante JJ -de 48 años de edad- subió ebrio al escenario, mientras daba un show en Villahermosa, Tabasco.

El estado del JJ era tan crítico, que no podía hablar y el público comenzó abuchearlo.

Tras el penoso suceso, Juan José Mendoza Muño -nombre del JJ- salió a dar su versión de los hechos y piensa compensar al público que lo corrió del escenario.

En entrevista con De Primera Mano, el JJ explicó el motivo de su extraño estado en su show de Villahermosa.

El comediante narra que desde hace unos días tiene gripa y comenzó con un cuadro de tos.

Horas antes de su espectáculo, el JJ se fue a comer con los empresarios que lo contrataron y le dieron un medicamento, el cual combinó con whisky.

“Creemos que esto fue lo que pasó (...) creemos que fueron los whiskitos que me eché, que fueron tres whiskys, que me cruzaron de una manera muy tremenda”

El JJ cree que el medicamento que tomó para la tos se combinó con los 3 whiskys que se tomó y eso lo llevó a un estado donde no podía hablar, ni caminar.

“Me llevó a un estado de inconsciencia, sin caminar. Llegué al camerino, no me dejaban subir, me pedían que no subiera”

El JJ