El programa matutino “Venga la Alegría” tiene un nuevo reality show llamado “Quiero Cantar”, el cual está teniendo mucho éxito. En una de sus emisiones más recientes se pudo apreciar la participación del Capi Pérez.

El Capi Pérez apareció en el set de “Quiero Cantar” a lado de Román Torres , conocido por pertenecer al grupo “Matisse”.

Lo que más llamó la atención por parte del público fue que el comediante decidió interpretar la canción “Botella tras Botella”, el más reciente éxito de Christian Nodal.

Esto luego de que ambos hubieran protagonizado un escándalo porque El Capi Pérez hiciera una broma sobre Belinda , y Christian Nodal respondiera bloqueándolo de sus redes sociales.

Durante su presentación en el reality show, El Capi Pérez explicó que interpretaría la canción de Nodal debido a que se considera uno de sus más grandes fans.

El Capi Pérez también aseguró amar a Nodal, tal vez incluso más de lo que Belinda lo ama.

Sin embargo, reconoció que Christian Nodal no es fan de él, algo que le duele porque el prometido de Belinda es uno de los ídolos más grandes del Capi.

Además, declaró que su interpretación de “Botella tras Botella” la ofrecería a Nodal como una “carta de amor”.

“Él no es mi fan definitivamente. Hace poco me bloqueó en redes sociales, quiero pensar que fue su equipo, él no haría eso. Sí me dolió porque es uno de mis ídolos musicales. No sé por qué le molestó, yo hice bromas bastante inocentes respecto a su relación con Belinda, a él no le gustó y medio un poquito de látigo de desprecio (...) A través de esta canción es como una carta de amor”

El Capi Pérez