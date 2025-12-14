Eiza González -de 35 años de edad- hizo una sesión de fotos invernal que sorprendió a todos por su belleza.

El pasado 10 de diciembre, Eiza González compartió una serie de fotos que se hizo en la nieve y escribió en la descripción: “Mi lugar feliz”.

Eiza González ama el invierno y lo demostró con una sesión de fotos

Las vacaciones invernales de Eiza González fueron el escenario perfecto para su sesión de fotos decembrinas.

En las imágenes que compartió la actriz lució jeans ajustados y un suéter blanco, con un pañuelo en la cabeza.

Eiza González comparte una sesión de fotos invernal (Instagram/@eizagonzalez)

La también modelo usó un mono térmico negro que resaltaba su silueta, el cual combinó con una chamarra negra.

Eiza González también compartió fotos del paisaje invernal que la rodeaba, así como tres muñecos de nieve.

La belleza de Eiza González impresionó a sus fans, quienes la llenaron de halagos y felicitaciones.

“Eres tan hermosa y perfecta”, “Tan hermosa” y “La más hermosa siempre”, fueron algunos de los halagos que recibió Eiza González.

Eiza González volvió a mostrar su talento vocal

La carrera de Eiza González inició como actriz y cantante gracias a la novela ‘Lola, érase una vez’.

Tras varios años alejada de la música, Eiza González sorprendió a sus fans tras compartir un video donde canta un cover de la canción ‘So easy’ de Olivia Dean.

La voz de la actriz dejó sorprendidos a sus fans, quienes no dudaron en halagar su talento.

El video de Eiza González cantando superó el millón de reproducciones en minutos.

Algunos fans de la actriz le pidieron que regresara a la música, pues era evidente que tenía todo para triunfar en la música.

Los fans de Eiza González comenzaron a recordar sus icónicas canciones de ‘Lola, érase una vez’ como ‘Masoquismo’.