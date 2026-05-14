El síndrome de ovario poliquístico o SOP ya no será visto igual tras su cambio de nombre.

Especialistas encabezan el proceso para renombrar al SOP, una enfermedad que afecta a 1 de 10 mujeres en todo el mundo.

Por esta razón el SOP cambia de nombre

El síndrome de ovario poliquístico ahora se llamará síndrome de ovario metabólico poliendocrino (SMPO).

Con ello, se espera ser más preciso al momento de hablar de esa afección y evitar diagnósticos omitidos o tratamientos inadecuados de la enfermedad.

El SOP ya no será visto igual tras su cambio de nombre (Unsplash)

Para cambiar el nombre del SOP, los especialistas tardaron 14 años y contaron con la colaboración mundial de 56 organizaciones de pacientes y profesionales.

El SOP, como su nombre lo sugiere, alude a quistes en los ovarios y que solo consiste en un problema ginecológico. No obstante, la enfermedad incluye más síntomas:

Ciclos menstruales irregulares

Dificultades para embarazarse

Calvicie de patrón femenino

Diabetes tipo 2

Enfermedades cardiovasculares

Dismorfia corporal

Apnea del sueño, depresión y ansiedad

Lo que significa que quien padece síndrome ovárico metabólico poliendocrino presenta una condición hormonal que afecta a todo su cuerpo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 70% de mujeres no saben que tienen síndrome ovárico poliendocrino metabólico.

Para la doctora Alla Vash-Margita, de la Universidad de Yale, existía mucho estigma con el nombre de SOP, ya que los pacientes pensaban que tenían “quistes grandes”.

Enfermedad (Unsplash)

En un principio, se consideró al SOP como un trastorno reproductivo; sin embargo, en los 80 se encontró que estaba asociado con la resistencia a la insulina.

Lo que ha sugerido que se trata de un trastorno metabólico importante, ya que recientemente se relacionó con diversos síntomas.

Al denominarse incluir la parte de “poliendocrino” en el nombre del SMPO, se describe mejor como una afección hormonal, donde el paciente presenta una alteración en su sistema endocrino, lo que puede derivar en impactos generalizados.

Los expertos esperan que el nuevo nombre del síndrome de ovario metabólico poliendocrino se entienda que afecta varias partes del cuerpo.

Además de que promueva que especialistas de distintas áreas médicas tengan más conocimiento sobre ella y colaboren para realizar un tratamiento efectivo en las personas que lo padecen.