Lo bueno es que todo quedo grabado, se que ahora me quieren culpar de tumbar a un reportero y la verdad aquí esta. Yo jamás toque a nadie y entre sus mismos compañeros provocaron su caída, que triste que tengan que mentir para tener una nota. Los respeto y admiro su trabajo, solo no me quieran ahora culpar de cosas que ustedes mismos hicieron. Y no todos, la verdad es que algunos de quienes estuvieron presentes siempre me han tratado con respeto, pero pues hoy si se salió todo de control.