Kimberly Flores es acosada, camarógrafo se cae y todavía la culpan por el zafarrancho que se armó luego de que no quiso hablar sobre la controversia por el video en donde se lleva la propina de un mesero.

A mediados del mes de agosto Kimberly Flores de 33 años de edad recibió un sinfín de críticas luego de que se difundió un video en donde mostraba que se llevó la propina que le había dejado Edwin Luna de 34 años de edad a un mesero tras su consumo.

En medio de la controversia, Kimberly Flores se justificó señalando que nunca lo hizo con la intención de robarle al mesero o hacerle daño a alguien, sino para divertir a su público.

Aunque ella ya había compartido su opinión sobre los hechos, los reporteros la buscaron para cuestionarla sobre esta polémica, pero Kimberly Flores fue culpada por caída de camarógrafo.

En diversas ocasiones Kimberly Flores ha protagonizado varias controversias que han afectado su trayectoria. A mediados de agosto, la esposa de Edwin Luna fue criticada por llevarse la propina de un mesero.

Tras la polémica que se generó, los reporteros buscaron a Kimberly Flores para cuestionarla sobre lo que sucedió con la propina del mesero.

Kimberly Flores acompaño a su esposo Edwin Luna a un evento, pero afuera ya se encontraban los reporteros que la estaban esperando para cuestionarla sobre su reciente controversia.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz se puede ver cómo los reporteros persiguieron a Kimberly Flores a pesar de que ella había señalado que ya había hablado de todo en su video.

Kimberly Flores no se detuvo y aceleró el paso para librarse del acoso de los reporteros, en ese momento un camarógrafo se cayó frente a ella.

De inmediato Kimberly Flores trató de ayudarlo y señaló “¡Ay, cuidado!”, sin embargo de inmediato recibió criticas por los reporteros la culparon por no haberse detenido.

“Kimberly, ¿por qué no te paras? Esto no pasaría si tú te detienes”, se escucha decir a los reporteros mientras que Kimberly Flores continúa su camino para entrar al autobús.

Ante la insistencia de los reporteros, Kimberly Flores se limitó a decir: “Todo lo pueden ver en mis videos”.

Sin embargo los cuestionamientos no cesaron y reporteros le reprochaban que solo quería monetizar con videos en redes sociales y no hablar con los medios de comunicación.

En medio de la polémica, Kimberly Flores se expresó en las redes sociales para señalar que las acusaciones en su contra por el zafarrancho que se armó con los reporteros no eran ciertas.

En sus Instagram Stories, Kimberly Flores se mostró triste por que pasen ese tipo de cosas y destacó que se encuentra enfocada en su familia.

“Que triste que pasen estas cosas, respeto mucho a los medios, pero siempre me mantengo al margen para evitar más polémicas. Solo quiero que sepan que estoy dedicada a mi trabajo, mis videos y principalmente a mi familia, no entiendo porque eso no lo entienden”

Kimberly Flores