Edwin Luna balconea a Kimberly Flores; ¿está o no embarazada?

Edwin Luna balconeó a Kimberly Flores a través de su cuenta de Instagram publicando el video de un ultrasonido.

En esta publicación el cantante Edwin Luna etiquetó a su esposa Kimberly Flores preguntándole sobre el probable género de su bebé.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kimberly Flores habló sobre los rumores de si está ella y Edwin Luna volverán a convertirse en padres.

Y es que aunque Kimberly Flores dijo usualmente ignorar los chismes a su alrededor, el tema de su presunto embarazo es algo que sí le importa.

Además la famosa señaló que una gran cantidad de sus seguidores se han mostrado curiosos por saber si ella y su esposo tendrán un bebé.

“Más que todo aclarar, casi no lo hago la verdad notas mías salen todo el tiempo, y las que no me interesan pues ni las contesto, y esta si me interesa porque les quiero decir son muchos seguidores los que me están diciendo que si estoy embarazada”

Kimberly Flores