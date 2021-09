Primeras declaraciones de Kimberly Flores tras su salida de La Casa de los Famosos

A un par de días de haber abandonado por voluntad propia La Casa de los Famosos, Kimberly Flores ya está ofreciendo entrevistas por lo que hoy te traemos sus primeras declaraciones.

Descartando problemas en su matrimonio, Kimberly Flores da a entender que sus hijos fueron una de las razones por la que salió del reality de Telemundo.

“Estoy súper contenta al verlos, ver que se levantan, ver que ya empezaron sus primeros días de clases”, dijo en una videollamada con Héctor Sandarti.

Así como aseguró que no se volverá a separarse de sus hijos mucho menos ahora que ellos aún tienen ese temor: “Yo no me voy a ir más”, asegura.

E incluso se compromete a regresar junto a Edwin Luna al foro de La Casa de los Famosos para hablar de su salida y aclarar lo que pasó dentro y fuera.

¿Por qué salió Kimberly Flores?

El pasado 10 de septiembre Kimberly Flores decidió salir de La Casa de los Famosos luego de que Edwin Luna fuera a buscarla al programa de Telemundo.

El vocalista de La Trakalosa fue a buscar a su esposa para contarle que su suegra ha estado hablando muy mal de ellos a los medios de comunicación.

Así como para informarle que su hijo Elian tiene pensamientos suicidas porque en la escuela le hace bullying por el comportamiento de Kimberly Flores en el reality.

No obstante, aunque Edwin Luna culpa a Kimberly Flores de haber puesto a su familia en una situación difícil y que por ello estuvo a punto de ser internado ya que estaba cayendo en una fuerte depresión, el cantante le pide que no lo deje.