Kimberly Flores, la esposa de Edwin Luna, habló de su pasado, pues en diversas ocasiones, su madre habría dicho que ésta se dedicaba a ser bailarina exótica.

Al asegurar que era un tema del que no iba a volver a hablar, Kimberly Flores dijo que sí era una bailarina en una discoteca, sin embargo, aclaró diversos puntos en torno a los rumores de su pasado.

Asimismo, habló de sus 2 hijos mayores Elian y Damián, mismos que ya tenía cuando conoció y se casó con Edwin Luna.

En un video publicado en su cuenta de YouTube, Kimberly Flores habló de su pasado, mismo que dijo no iba a volver a retomar pues “es pasado”.

Entre diversos temas que la modelo retomó desde su niñez hasta que conoció a Edwin Luna, habló sobre los rumores acerca de sus noches en la discoteca.

Rebecca Colombani, la madre de Kimberly Flores, habría dicho que esta se dedicaba a ser bailarina exótica, mismo tema por el que ha recibido insultos.

Sin embargo, Kimberly Flores esta vez aclaró el tema y señaló que sí trabajaba como bailarina, pero era en una discoteca, “entraban hombres y mujeres”.

“Mucha gente me ha dicho teibolera, bailarina exótica y un montón de cosas, y sí, he bailado durante todo mi tiempo, pero jamás he llegado a un lugar de esos, respeto a quienes se dedican a eso, pero yo no…”.

Kimberly Flores, modelo.