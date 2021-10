Así es, Edwin Luna le echa en cara a Kimberly Flores su desliz frente a todos aunque lo hizo “en buena onda” pues lo publicó en TikTok.

Verás, el cantante de La Trakalosa de Monterrey grabó junto a su esposa un nuevo video para TikTok con el que recordó (aún cuando nadie lo ha olvidado) los rumores de infidelidad que los rodean.

“¿Ya te habían dicho que tienes unos perros ojazos? ¡¿No?! Ja, lástima que los usas para fijarte en puro pendejo”, le reclama Edwin Luna a Kimberly Flores según se aprecia en la grabación.

No obstante, aunque se trata de una parodia, es decir, de un reclamo fingido, el video generó una ola de burlas debido a que sus haters aseguran que a Edwin Luna solo le faltó pronunciar el nombre de Roberto (Romano).

Reclamo de Edwin Luna desata una ola de burlas

Como se esperaba el reclamo de Edwin Luna desata una ola de burlas, sus haters y sus propios fans no quitan el dedo del renglón sobre lo ocurrido en “La Casa de los Famosos”, aún cuando Roberto Romano negó que existiera infidelidad.

“Sí Kimberly Flores usa esos ojazos para usar a Roberto”, “Kimberly no solo le miró los ojos a Roberto”, “Edwin: Kimberly hazme güey pero no me dejes”, “Y que no le digan en la esquina el venao, el venao”

“Para Edwin Luna una casada no debe portarse así al menos públicamente”, “No hay peor ciego que el que no quiere ver”, “A ella le gusta el desmadre y él es feliz, no se valora”, “Los tóxicos”, se lee entre comentarios del video.

Edwin Luna y Kimberly Flores (@edwinlunat / Edwin Luna y Kimberly Flores)

¿Kimberly Luna le fue infiel a Edwin Luna?

Dado que la influencers lo negó y Roberto Romano lo aceptó y posteriormente se retractó, la pregunta sigue en el aire ¿Kimberly Luna le fue infiel a Edwin Luna?

Y es que la audiencia de “La Casa de los Famosos” solo vio coquetos entre ambos; sin embargo, días antes de salir, Roberto Romano confesó que pasó “algo” con Kimberly Flores cuando se encontraban en el hotel.

Kimberly Flores y Roberto Romano en La Casa de los Famosos (@telemundorealities / Instagram )

Cabe mencionar que los integrantes del reality de Telemundo previamente fueron puestos en cuarentena antes de arrancar transmisiones a fin de evitar contagios de Covid-19.

Aunque Roberto Romano dio a entender que tuvo sexo con la esposa de Edwin Luna un día antes de ingresar a la casa, a su salida lo negó.