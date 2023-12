Eduin Caz no quiere pleito con Julio Preciado aunque lo exhiba como un borracho; hasta un abrazo se dieron.

Julio Preciado ha manifestado en varias ocasiones que no está de acuerdo, con que los cantantes se emborrachen frente al público por respeto.

El líder de Grupo Firme tiene un peculiar gusto por beber mientras canta y tal parece que le cayó la “pedrada” de Julio Preciado.

Durante una fiesta, Julio Preciado se encontró con Eduin Caz y hablaron brevemente sobre las borracheras durante los conciertos ¿Se pelearon? Esto Pasó.

Julio Preciado -de 57 años de edad- habló con De Primera Mano sobre su última presentación llamada “Desde la Playa” donde compartió escenario con El Mimoso y hasta Eduin Caz.

Fue durante esta presentación que Eduin Caz se acercó a Julio Preciado para saludarlo y le manifestó que no le importa que lo llame borracho.

“El día que nos tocó grabar desde la playa 3 me dijo eso, me dio un abrazo y un beso y me dijo: ‘No le hace que me diga que soy un borracho’ es que yo no dije que eras borracho, yo te dije únicamente que tienes que bajarle, que eso no es a ver quién me aguanta más tiempo arriba del escenario chupando y nada”

Julio Preciado