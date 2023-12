Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, dice ser un hombre feliz y lleno de paz ahora que se ha alejado un poco de las redes sociales.

Y es que al cantante de Grupo Firme, Eduin Caz, de 29 años de edad, le sobra tiempo para consentirse y renovarse, lo que le encanta.

Por ello nuevamente experimentó con su cabello; sí, está estrenando look. El cantante ahora luce una rizada cabellera y acá tenemos la imagen.

Eduin Caz (@eduincaz / Instagram)

El cabello chino de Eduin Caz le roba la atención a Grupo Firme

El polémico cantante Eduin Caz se reunió con Grupo Firme en un evento privado de Spotify, por lo que la prensa pudo captarlos juntos.

Inevitablemente, Eduin Caz llamó la atención por lucir un cabello rizado, mismo que le da un estilo aniñado, pero que a él le gusta y mucho.

De hecho, el propio presumió su look en sus historias de Instagram. El pretexto fue recordarle a sus seguidores, desde el interior de su jet de lujo, que el próximo 8 de diciembre, Grupo Firme estrenará canción.

Eduin Caz (@eduincaz / Instagram)

Curiosamente horas antes cubría su cabello con un paliacate al estilo Garibaldi.

Eduin Caz sin revelar su nuevo look (@eduincaz / Instagram)

Eduin Caz y Grupo Firme lanzarán disco en 2024

Por otro lado, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, reiteró que desde hace tres meses ha estado retirado pese a que aún se sigue subiendo a cantar a los escenarios.

“Estamos mejorando, descansando, retirado de las redes sociales”, dice Eduin Caz y asegura sigue disfrutando de unas merecidas vacaciones.

“Ya no he entrenado, ya no he hecho dieta, como lo que se me da la regalada gana”, subraya para posteriormente informar que se encuentra en terapia y esto lo ayuda a estar relajado y disfrutar de la vida.

Y una vez más recuerda que su retiro aún no es una decisión definitiva, pero pronto lo será ya que cumplió consigo mismo y con sus compañeros.

Sin embargo, su gusto por la música no termina por ello grabó un disco con Grupo Firme, el cual podría ser lanzando en 2024.

Esto porque la agrupación acordó vacacionar juntos por 10 días y en su lugar se fueron a encerrar a un estudio de grabación ya que los integrantes ya tenían las canciones seleccionadas.

“Ellos querían grabar un disco y lo grabamos y a lo mejor lo lanzamos de regalo este 2024″, dijo el cantante a la par que confesó que todos mantienen comunicación a pesar de no estar compartiendo escenario por ahora.