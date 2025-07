Eduardo Yáñez -de 64 años de edad- reveló a la prensa que se está recuperando de una severa intoxicación de antidepresivos.

De acuerdo con Eduardo Yáñez, pudo dejar atrás este proceso clínico gracias a su fuerza de voluntad, su entorno y las personas que lo rodean.

Eduardo Yáñez compartió con las cámaras del programa Hoy que se está recuperando de una severa intoxicación de antidepresivos.

De acuerdo con Eduardo Yáñez, ya se encuentra mejor; sin embargo, en su momento había “perdido el hambre, había perdido el sueño, había perdido la felicidad, el buen humor, todos esos rollos”.

El actor mexicano señaló que su recuperación fue posible gracias a su entorno y su disposición para superar estos momentos difíciles, puesto que esta enfermedad requiere de mucha voluntad.

En este sentido, Eduardo Yáñez destacó que la depresión es una enfermedad muy fuerte, pero que a pesar de que puede tomar un tiempo, “sí hay solución”.

Además de hablar sobre su estado de salud, Eduardo Yáñez confirmó que continúa la disputa legal por un departamento que presuntamente perteneció al fallecido productor, Ernesto Alonso.

La disputa legal “ya va para cuatro años y sigue ahí”; sin embargo, Eduardo Yáñez dijo estar esperando que se haga justicia.

En cuanto a los recientes rumores de la muerte de Adela Noriega -de 55 años de edad- el actor aseveró que no ha tenido contacto con la actriz desde hace 2 años, pero solicitó tolerancia hacia su privacidad.

Además, destacó el actor que como personas públicas, esta clase de rumores sobre su estado de salud son bastante frecuentes.

En su caso, recordó el famoso, además de enfermedades mentales lo han llegado a matar.

“Sí, pero por ejemplo, a mí me han matado como 10 veces. Me han dado cáncer, me han dado Parkinson, me han dado locura, esquizofrenia y todo eso.” Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez