Dulce se sometió a una cirugía para que le retiraran un tumor del riñón y tuvo tanto miedo de morir, que ya hizo su testamento.

A inicios de marzo, Dulce -de 68 años de edad- fue hospitalizada de emergencia por un fuerte dolor en la espalda baja.

Posteriormente le diagnosticaron un tumor cancerígeno y se sometió a una cirugía en abril , donde le retiraron uno riñón.

Tras someterse a una cirugía para que le retiraran un tumor cancerígeno, Dulce atravesó momentos de miedo.

Durante una entrevista con Ventaneando, Dulce reveló que sentía que la muerte estaba cerca y esto la llevó a poner todos sus asuntos en orden.

“Cuando te dicen que tienes un tumor maligno, significa que te puedes ir, y pues me apuró poner mis papeles en orden, poner todas mis cosas en orden, y pues eso hice” dijo Dulce, quien temió lo peor y dejó sus asuntos en orden.

Dulce ya había hecho su testamento desde hace tiempo, pero decidió volver a revisar sus documentos legales por temor a que dejar desprotegida a su única hija.

La cantante tuvo dos semanas antes de su cirugía, para ordenar sus documentos, pues si algo le pasaba no quería que su familia “batallara”.

Destacó que al tener sólo una hija, ella es su única heredera y no tiene nada que repartir.

“Entre que terminaron mis primeros estudios, que me tuvieron hospitalizada dos semanas, después hubo dos semanas de espacio antes de la operación, entonces esas dos semanas me dediqué a ordenar mis cosas, a que nadie batalle si me pasa algo, porque además solo tengo una hija, ¿quién más?, no tengo a quien andar repartiendo nada”

