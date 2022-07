Dulce niega que le coqueteó el feminicida de Yrma Lydya. La cantante de 66 años de edad señaló que Jesús Hernández Alcocer es un hombre vanidoso que intentó ser caballeroso con ella durante la cena que tuvieron.

A una semana del feminicidio de Yrma Lydya en el restaurante de comida japonesa ubicado en la Colonia del Valle, Suntory, Dulce recordó cómo fue su relación con la cantante de 21 años de edad.

En entrevista con varios medios de comunicación, Dulce habló sobre su relación con Jesús Hernández Alcocer de 79 años de edad, quien de acuerdo con el reporte de las autoridades fue quien le disparó a Yrma Lydya.

En medio de las investigaciones por el feminicidio de Yrma Lydya, se han revelado varios detalles de la relación que mantenía la cantante y su feminicida Jesús Hernández Alcocer.

Una de las versiones que ha surgido es que Jesús Hernández Alcocer era un hombre que solía coquetear con otras mujeres, inclusive cuando se encontraba Yrma Lydia presente.

Tras estos rumores el productor de Grandiosas, Hugo Mejuto, reveló que en una cena le tocó ver como Jesús Hernández Alcocer le coqueteó de manera descarada con Dulce y María Conchita Alonso.

Luego de estas declaraciones, Dulce negó esta situación afirmando que el productor Hugo Mejuto siempre cree que todos los hombres le coquetean, pero no es así.

“No, él siempre dice que me están coqueteando, pero no”

En entrevista compartida por la periodista Berenice Ortiz, Dulce destacó que nunca sintió que Jesús Hernández Alcocer le estuviera coqueteando.

“Yo no sentí que el señor estuviera tratando de ligarme, la verdad yo no sentí porque yo entiendo que los ligues son de otro modo no así”

Dulce