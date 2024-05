Durante un reciente encuentro con la prensa, Dulce enterró su amistad con Lucía Méndez -de 69 años de edad-.

Y es que Dulce - de 68 años de edad-, insinuó que Lucía Méndez solo se preocupaba por ella solo cuando los medios de comunicación y las redes sociales estaban de por medio.

Sin embargo, Dulce aseguró que no tenía problemas con la cantante y que le deseaba lo mejor en su vida y sus amistades.

Luego de que le extirparan un tumor cancerígeno y perdiera su riñón a mediados de marzo de este 2024, Dulce entierro su amistad con Lucía Méndez.

Y es que durante un encuentro con la prensa Dulce rememoró que Lucía Méndez hizo público el mensaje que le envió para saber sobre su salud.

Por lo que la cantante, quien ostenta un buen estado de salud, señaló que no espera nada de personas que no se preocupan realmente por ella.

“No pasa nada, ni tengo ningún interés en que me salude gente que no me quiere”

Lucía Méndez