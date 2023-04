Dos amigas de Maribel Guardia quisieron entrar al funeral de Julián Figueroa, pero ni las dejaron pasar.

Se trató de las actrices Lorena Herrera y Yadhira Carrillo, quienes intentaron visitar a Maribel Guardia en su casa del Pedregal, donde murió su hijo Julián Figueroa.

Pese a lo sucedido, las amigas de Maribel Guardia dijeron comprender la difícil situación que enfrenta la actriz y aprovecharon las cámaras para enviarle sus condolencias.

Galilea Montijo no puede creer que Julián Figueroa esté muerto y no es la única

Horas después de darse a conocer la muerte de su hijo, Maribel Guardia confirmó la noticia en Instagram, donde pidió comprensión ante el duro momento que vive.

Asimismo, Maribel Guardia subrayó que el funeral de Julián Figueroa se realizaría en la más absoluta privacidad.

... “Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos.Sus honras fúnebres se realizaran en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron”

Pese al mensaje, hubo amigos de Maribel Guardia que quisieron expresarle su pésame en persona, acudiendo a su casa en el sur de la Ciudad de México (CDMX), donde no fueron recibidos.

Una de esas personas fue Yadhira Carrillo, quien dijo que tras enterarse de la noticia quiso estar con Maribel Guardia en esos difíciles momentos.

Y es que, destacó la actriz en retiro, Maribel Guardia la ha apoyado ahora que su esposo está en la cárcel y por eso la considera como una hermana.

“Ella ha sido para mí como una hermana, ha estado pegada a mi en este proceso día a día, siempre me escribe, me dice, ‘ven’, voy, nos vemos, te mando una legión de ángeles, estoy contigo”

Instantes después, Yadhira Carrillo pidió a los reporteros que le dejaran preguntar si Maribel Guardia la podía recibir.

Anticipando una respuesta negativa, Yadhira Carrillo dijo que entendía la decisión y se conformaba con hacerle saber a Maribel Guardia que había acudido a verla .

“Si me permiten, quiero ir a preguntar si puedo estar, igual y no, igual y no es el momento, pero bueno, que sepa que estamos”

Yadhira Carrillo