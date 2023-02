Diego Boneta es uno de los protagonistas de la serie de Paco Stanley y no sabe si hay problemas, porque solo está actuando.

Han pasado 23 años de la muerte de Paco Stanley y Amazon Prime Video reveló que realizará una serie sobre el conductor.

Los primeros en revelarlo fueron los protagonistas:

Mario Bezares reacciona a la serie de Paco Stanley: “no me han buscado”, dice

Paola Durante cree “épico” que Belinda la interprete en serie de Paco Stanley, pero no la autoriza

Sin embargo, Paul Stanley, hijo del Paco Stanley, reveló a los medios que ni él, ni su familia, están de acuerdo con la realización de este proyecto.

Hasta donde se sabe, esta miniserie contará con 6 capítulos, y se hablará de las vivencias de las personas que rodearon a Paco Stanley, luego de su muerte.

Paul Stanley reveló que no pueden hacer nada para evitar que se realice la serie, pero no está enojado con Belinda y sus compañeros, pues solo están haciendo su trabajo.

Hasta el momento se desconoce la fecha en que arrancarán las grabaciones de la miniserie de Paco Stanley, pero sus actores se mostraron orgullosos de participar.

Diego Boneta podría interpretar a Jorge Gil, amigo de Paco Stanley, quien sobrevivió al ataque armado en el que murió.

Clara Chía no está ansiosa por ser novia de Piqué, el paparazzi enemigo dice que descubrió la verdad

Durante un encuentro con medios, Diego Boneta fue cuestionado si sabía algo de los problemas legales que podría enfrentar la serie, pues no está autorizada por la familia Stanley.

“La verdad es que no sé, en este proyecto no estoy produciendo, solo estoy actuando, entonces me toca hacer mi labor de actor. Estoy muy contento de trabajar con un gran elenco”

Diego Boneta