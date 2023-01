Mario Bezares reacciona a la serie de Paco Stanley y asegura que no sabe nada: “no me han buscando”, dice.

Amazon Prime realizará la serie sobre la vida de Paco Stanley y tendrá como protagonistas a:

Se sabe que tendrá 6 capítulos y que el proyecto arrancó este 2023, pero no han dado más detalles.

Mario Bezares fue compañeros de Paco Stanley y estuvo presente el día que murió, incluso estuvo en prisión por el caso.

La gran duda es si Mario Bezares -de 63 años de edad- estará en la serie del conductor y esto es lo que dice el excompañero de Paco Stanley.

La familia de Paco Stanley no se ha manifestado por la serie del presentador, pero su excompañero Mario Bezares ya dejó claro que no lo han buscado.

Mario Bezares compartió un comunicado de prensa en sus redes sociales, pues aseguran que lo han cuestionado sobre la serie de Paco Stanley.

“En estos momentos, por instrucciones de mi abogado, la serie de la producción de la serie no me ha buscado a mí, para ninguna situación de permisos o de acuerdos. No tengo nada que aclarar, no tengo nada que decir”

Mario bezares