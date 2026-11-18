Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh, respondió a las críticas y los comentarios negativos que ha recibido desde su regreso a los escenarios con la banda, pues durante una entrevista para EL PAÍS, la cantante reconoció que los señalamientos sobre su desempeño vocal y su apariencia física le han provocado sufrimiento.

“Si tú me pones todo el concierto, entero, vas a ver eso como un error. Pero eso no es todo el concierto” Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh

“Se dice que canto mal”, expresó Amaia Montero al referirse a los videos de sus conciertos que circulan en redes sociales, en donde la artista explicó que algunos fragmentos muestran errores puntuales, pero no representan el espectáculo completo.

Amaia Montero responde a críticas por su voz y su físico

Amaia Montero, además de las críticas hacia su voz y su desempeño en el escenario, también se pronunció sobre las burlas relacionadas con su peso y dejó claro que no permitirá que esos comentarios determinen cómo debe lucir.

“A mí que me llamen gorda no me importa, porque estoy gorda. Ya adelgazaré cuando me dé la gana”. Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh

Sin embargo, Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh reconoció que la situación le provoca frustración, no solamente por ella, sino también por sus compañeros, familiares y las más de 150 personas que forman parte de la gira y en especial a los fans que van a ver a la banda.

“Soy humana. Sufro por mí y por todos mis compañeros, por los fans que tienen todas las buenas intenciones. Sinceramente y personalmente, no creo que me merezca esto”. Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh

Ante la polémica, los integrantes de La Oreja de Van Gogh respaldaron a Amaia Montero y cuestionaron que se juzgue su persona y la presentación completa de todo el grupo a partir de videos de pocos segundos, pues aseguraron que eso no representa todo el concierto.