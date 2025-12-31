Despido injustificado en México: qué es y qué dice la Ley Federal del Trabajo

El tema del despido injustificado en México ha dado de qué hablar luego de que el conductor Yordi Rosado admitiera que despidió a una empleada para proteger su matrimonio.

Pero qué es el despido injustificado y qué dice la Ley Federal del Trabajo en México, esto es lo que sabemos.

¿Qué es el despido injustificado en México?

El despido injustificado en México es el término de la relación laboral por el empleador o patrón sin una causa legal válida.

Así como también se considera despido injustificado en México el término de la relación sin la formalidad de un aviso escrito, así como sin dar el derecho al trabajador de elegir entre reinstalación o una indemnización.

Dicha indemnización debe incluir 3 meses de salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad, más salarios vencidos si se demanda.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el despido injustificado en México?

Según la Ley Federal del Trabajo sobre el despido injustificado en México se detalle en el Artículo 47 de esta reglamentación.

La cual dice que el despido ​​injustificado se da si el patrón realiza el término de la relación laboral sin una causa legalmente válida o sin entregar el aviso de rescisión con la causa expuesta.

Con ello, la Ley y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) detallan que el trabajador tiene derechos ante el despido injustificado, mientras que el patrón obligaciones.

A lo que los derechos del trabajador según Ley Federal del Trabajo en México son:

Reinstalación, si el trabajador lo solicitar

Tres meses de salario, como indemnización constitucional

Salarios caídos si se demanda, desde el despido hasta la resolución.

Prima de antigüedad y prestaciones (si aplica)

Mientras que el patrón en su obligaciones, tras aplicar el despido injustificado deberá cubrir las prestaciones e indemnizaciones correspondientes a la ley.

Asimismo, si al empleado se le niega la reinstalación, se le obliga al patrón a pagar la indemnización completa.