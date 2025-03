¿De qué murió Víctor Villarreal, el papá de Alicia Villarreal? La cantante se despidió de su papá en medio de la batalla legal contra Cruz Martinez, quien le dedicó un mensaje a su suegro.

Victor Villarreal, papá de Alicia Villarreal murió a los 77 años de edad, y su hija le dedicó un mensaje de despedida en uno de sus conciertos.

Mientras que en su batalla legal contra Cruz Martínez, él también le dedicó un mensaje a su ex suegro tras su partida.

Alicia Villarreal de 53 años de edad, está sufriendo la pérdida de su papá, Víctor Villarreal quien murió el pasado 28 de marzo.

Y fue a través de sus redes sociales que Alicia Villarreal dio a conocer la muerte de su padre con un emotivo mensaje, y varias fotografías de su más reciente show.

Alicia Villarreal se sinceró y reveló que fue su papá quien le inculcó el amor por la música, pues al ser trailero, le contagió su amor por la música que él ponía en sus viajes.

Y aunque al principio Víctor Villarreal no estaba de acuerdo con que su hija Alicia Villarreal fuera cantante, la apoyó al ver su pasión y dedicación.

De momento, Alicia Villarreal no compartió la causa de muerte de su papá, Víctor Villarreal o cuál era su estado de salud.

Aunque de acuerdo con el programa Ventaneando, el papá de Alicia Villareal se encontraba hospitalizado.

Sin embargo, la muerte del papá de Alicia Villarreal llega justamente en medio de la batalla legal que tiene con Cruz Martínez, a quien denunció por violencia doméstica y abuso físico.

De hecho, Cruz Martínez también lamentó la noticia de la muerte de su ex suegro, y le mandó un mensaje en redes sociales.

Tras darse la noticia de la muerte de Víctor Villarreal, padre de Alicia Villarreal, Cruz Martínez también le dedicó un mensaje a quien fuera su ex suegro.

Pues aunque actualmente Cruz Martínez tiene una orden de restricción por parte de Alicia Villarreal, él lamentó la muerte de su ex suegro, Víctor Villarreal quien murió a los 77 años de edad.

Cruz Martínez reveló que siempre consideró a Víctor Villarreal como un padre, pero también lamentó no poder estar cerca de sus hijos quienes habían perdido a su abuelo.

Cruz Martínez asegura que se queda con la conciencia tranquila y con recuerdos que lo hacen llorar, pues la noticia de la muerte de su ex suegro, Víctor Villarreal, padre de Alicia Villarreal, lo impactó.

“Hoy otra espina desangra mi corazón. Mi suegro partió a los brazos del Señor, él fue un padre para mí, siempre supo que lo quise así, me duele mucho no estar ahí, se fue el abuelo de mis hijos, pero me quedo con los recuerdos que ahora no andan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz. Descansen Paz suegro Víctor Villarreal”

Cruz Martínez