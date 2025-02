Blanca Martínez, mejor conocida como ‘La Chicuela’, asegura conocer detalles de la agresión de Cruz Martínez a Alicia Villarreal.

Según ‘La Chicuela’, Alicia Villarreal -de 53 años de edad- la buscó a poco de que Cruz Martínez la agrediera físicamente durante una discusión que tuvieron.

Pelea en la que Cruz Martínez -de 52 años de edad- amenazó de muerte a la Alicia Villarreal por lo que habría cometido intento de feminicidio.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez. (Agencia México)

’La Chicuela’, amiga de Alicia Villarreal, revela que Cruz Martínez le dijo “te voy a matar”

En una breve encuentro con la prensa, ‘La Chicuela’ -de 59 años de edad- informó que la pelea entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez tuvo lugar la madrugada del 15 de febrero.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez comenzaron a discutir luego de que el productor musical saliera del clóset de la cantante.

Por lo que no la dejó sacar prendas para su presentación en Michoacán .

Sin revelar el motivo, Cruz Martínez habría agredido física y verbalmente a la cantante.

“Te voy a destruir”, “Tú ya no me sirves porque no puedes tener hijos”, “Te voy a destrozar la carrera”, le habría gritado Cruz Martínez a Alicia Villarreal, quien en algún momento temió por su vida.

Y es que Cruz Martínez habría intentado ahorcar a Alicia Villarreal, pero además le dijo que solo uno de los dos saldría vivo.

Cruz Martínez le robó a Alicia Villarreal

Además de haberla violentado, Cruz Martínez habría aprovechado que Alicia Villarreal se salió de la casa para robarle algunas de sus pertenencias.

Cruz Martínez se habría llevado celulares, tarjetas y la cartera de Alicia Villarreal, quien salió huyendo en busca de su hermana para pedirle refugio y ayuda.

Por lo que la cantante no incluyó el robo en su denuncia, pues en ese momento le preocupaba más cumplir con su presentación en Michoacán.

Alicia Villarreal, cantante. (Agencia México)

Revela supuesto motivo de la discusión entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal

La indiferencia de Melenie Carmona -de 25 años de edad- está confundiendo a los seguidores de Alicia Villarreal, aún esposa de Cruz Martínez.

Y es que, mientras Melenie Carmona asegura que no se meterá en el pleito entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez porque su mamá se lo pidió, hace cosas que levantan sospechas.

Melenie Carmona publicó una fotografía junto a Arturo Carmona -de 48 años de edad- y una imagen más junto a su padrastro Cruz Martínez, a ambos dijo amar.

Cruz Martínez comparte foto con Melanie Carmona. (mtzcruz / Instagram)

Este hecho desató especulaciones que indican que la joven actualmente no tiene una buena relación con su mamá y esto sería porque se siente traicionada .

De acuerdo con la comunicadora Reina Venenosa, Alicia Villarreal contrató al hombre que violentó a su hija.

Este habría sido el motivo por el que Cruz Martínez y la cantante discutieron a tal grado de llegar a las agresiones físicas.

Cabe mencionar que en 2021, Melenie Carmona dijo haber sido violentada por un miembro de la familia, quien metió una de sus manos bajo su falda y la tocó sin consentimiento.

Hecho que ocurrió cuando tenía 17 años y que necesitaba contar para sentirse liberada.