La cantante estadounidense, Roberta Flack, conocida por su éxito Killing Me Softly With His Song, murió este 24 de febrero a los 88 años de edad; esto es lo que se sabe.

La noticia fue confirmada por el medio de noticias Fox News Digital; donde se mencionó, la cantante murió pacíficamente rodeada de su familia.

En 2022, Roberta Flack fue diagnosticada con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), comúnmente conocida como una enfermedad de Lou Gehrig.

Después de este diagnóstico, Roberta Flack tuvo dificultades para volver a cantar.

Roberta Flack (Los Angeles Times )

¿De qué murió Roberta Flack a los 88 años de edad?

Roberta Flack murió este lunes a los 88 años de edad, así lo dio a conocer su mánager, Elaine Schock.

Pese a que aún no hay información oficial sobre las causas de muerte de Roberta Flack, la cantante tenía los antecedentes de su enfermedad.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), es una enfermedad progresiva que afecta las células nerviosas, causando parálisis y finalmente la muerte.

En algunos casos, la expectativa de vida promedio después de que se desarrollan los síntomas de ELA, es de 2 a 5 años.

Sin embargo, familiares de Roberta Flack, se han mantenido en reserva de brindar más información al respecto.

A través de un comunicado en redes sociales, la mánager de Roberta Flack, Elaine Schock, confirmó que la cantante murió en paz y junto a su familia.

“Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana. Murió en paz rodeada de su familia. rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa” ELAINE SCHOCK

Roberta Flack (Shahar Arzan )

¿Quién fue Roberta Flack, la cantante que murió a los 88 años de edad?

Nacida el 10 de febrero de 1937, Roberta Flack murió este 24 de febrero a los 88 años de edad.

Su carrera discográfica arrancó tras ser descubierta cantando en un club de jazz por el músico Les McCann.

Roberta Flack fue ganadora del premio Grammy en dos años consecutivos, con su más grande éxito Killing Me Softly With His Song y su canción First Time Ever I Saw Your Face.

Killing Me Softly With His Song la colocó en lo más alto de los Billboard, logrando que encabezara esta lista en 1972.

Roberta Flack produjo 20 álbumes de estudio, donde trabajó con artistas como Donny Hathaway y Miles Davis.

Éstos son algunos de los más grandes éxitos de Roberta Flack:

Feel Like Makin' Love

Where Is the Love

The Closer I Get to You

Tonight, I Celebrate My Love

Set the Night to Music