La banda Kiss dio a conocer la muerte de su ex guitarrista Karl Cochran a los 61 años de edad.

Muerte de Karl Cochran, ex guitarrista de Kiss la cual ocurrió el pasado miércoles 19 de febrero de 2025.

Tras la lamentable noticia, Kiss se despidió de su ex guitarrista Karl Cochran asegurando que fue “un músico fantástico, todos los que lo conocieron se conmovieron con su sonrisa y su especial pasión por la vida”.

Un accidente automovilístico fue la causa de la muerte de Karl Cochran, ex guitarrista de Kiss; esto pasó

La causa de la muerte de Karl Cochran, ex guitarrista de Kiss sí se dio a conocer, siendo por un accidente automovilístico.

El informe del Departamento de Policía de Bridgewater Township en Nueva Jersey, Estados Unidos, precisó que el accidente automovilístico ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana del pasado 19 de febrero.

Según los hechos, Karl Cochran viajaba como pasajero en un vehículo que chocó contra un árbol, lo que hizo que el ex guitarrista de Kiss saliera disparado , mientras que el auto era manejado por su madre, Arna Cochran, de 90 años de edad

Pese a que Karl Cochran, ex guitarrista de Kiss fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Robert Wood Johnson en New Brunswick, debido a las graves heridas el músico no logró sobrevivir y murió en el hospital.

¿Quién fue Karl Cochran, ex guitarrista de Kiss?

Karl Cochran fue un músico, productor y ex guitarrista de Kiss que nació el 26 de diciembre de 1963 en Plainfield, Nueva Jersey.

Desde muy temprana edad, Karl Cochran, ex guitarrista de Kiss mostró sus intereses musicales gracias a su padre que era un DJ.

Tanto que a los 13 años de edad, Karl Cochran, ex guitarrista de Kiss comenzó a estudiar guitarra con el destacado guitarrista de jazz Harry Leahey.

Ya como un prolífico guitarrista, Karl Cochran, comenzó a colaborar con la banda Kiss, destacando en la composición de la canción ‘Into The Void’ del álbum Psycho Circus de 1998.