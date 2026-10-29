Murió Brian Ezequiel Vela, vocalista de “El Bronco y su Banda”, tras un incendio en una bodega de León; el cantante sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo.

El músico tenía 19 años de edad y trabajaba en una bodega de solventes en la colonia San Nicolás, en León, Guanajuato, la cual explotó el pasado 23 de octubre.

“El Bronco y su Bnada” confirmó la muerte de Brian Ezequiel Vela el miércoles 28 de octubre y solicitaron respeto a su familia.

¿De qué murió Brian Ezequiel Vela? Vocalista del grupo “Bronco y su Banda”

Brian Ezequiel Vela trabajaba en esta bodega para poder solventar sus proyectos musicales, los cuales incluían la música.

El músico se encontraba en el área de maniobras cuando se registró la explosión, por lo que presentó quemaduras en el 80% del cuerpo.

Muere Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de El Bronco y su Banda (Brian Ezequiel Vela )

El joven cantante permaneció en estado crítico tras presentar quemaduras y daños severos en las vías respiratorias.

Brian Ezequiel Vela permaneció hospitalizado por cinco días, intubado y con sedación.

Durante el la madrugada del 28 de octubre presentó complicaciones en la circulación sanguínea y oxigenación, lo cual provocó su muerte.

Testigos aseguran que Brian Ezequiel Vela salió de la bodega por su propio pie y posteriormente fue trasladado al hospital.

“El Bronco y su Banda” despide a Brian Ezequiel Vela

Brian Ezequiel Vela era vocalista del grupo “El Bronco y su Banda”, quienes compartían información sobre su salud tras el accidente.

El grupo confirmó la muerte de Brian Ezequiel Vela el miércoles 28 de octubre.

Con profundo pesar, informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero Brian Ezequiel Vela Rodríguez, quien luchó como un verdadero guerrero hasta su último momento. El Bronco y su Banda

“El Bronco y su Banda” solicitaron a los medios y usuarios de redes sociales que no difundieran información falsa o imágenes explícitas del accidente donde murió el músico.

Autoridades de Guanajuato abrieron una carpeta de investigación para determinar la causa del incendió y si el lugar contaba con los permisos correspondientes.