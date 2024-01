Glynis Johns, actriz reconocida por su trabajo en la película Mary Poppins, murió en Los Ángeles, Estados Unidos a los 100 años de edad.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de una de las últimas leyendas vivas de Hollywood.

Glynis Johns se dio a conocer por su trabajo como actriz, sin embargo también era bailarina, cantante y pianista.

A lo largo de su trayectoria, Glynis Johns demostró ser una actriz multifacética, pero su papel más emblemático fue el de la madre de familia ‘Winifred Banks’ en Mary Poppins de 1964.

Glynis Johns fue una estrella de teatro, cine y ganadora del premio Tony, además de que fue nominada al premio Oscar y a un Globo de Oro.

A través de un comunicado el representante de Glynis Johns confirmó la muerte de la actriz, asegurando que con su partida se marcaba “el final de la edad de oro de Hollywood”.

¿De qué murió Glynis Johns? Esto es lo que se sabe sobre la partida de la protagonista de Mary Poppins

La noticia de la muerte de Glynis Johns fue confirmada por su representante Mitch Clem a través de un comunicado.

Mitch Clem reveló que Glynis Johns murió el jueves 4 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado enviado por Mitch Clem, Glynis Johns murió “en paz” en la residencia asistida donde había vivido en los últimos años por causas naturales.

Mitch Clem aseguró que la muerte de Glynis Johns marca el final de la edad de oro de Hollywood.

“Glynis se abrió camino en la vida con inteligencia, ingenio y amor por la interpretación, impactó a millones de vidas... Hoy es un día sombrío para Hollywood. No solo lloramos la muerte de nuestra querida Glynis, sino también el final de la edad de oro de Hollywood”, se lee en el comunicado.

Para Glynis Johns llegar a los 100 años no marcaba alguna diferencia y así lo hizo saber a un reportero que la entrevistó en octubre pasado, después de que llegó al centenario.

“Para mí no hace ninguna diferencia. Me he visto bien en todas las edades” Glynis Johns

¿Quién fue Glynis Johns, actriz de Mary Poppins que murió a los 100 años?

Glynis Johns nació el 5 de octubre de 1923 en Pretoria, Sudáfrica, pero fue criada en el Reino Unido.

En sus venas corría su talento para la actuación, ya que provenía de una familia de trayectoria teatral, siendo la cuarta generación de actores ingleses.

Su padre Mervyn Johns fue un actor de carácter mientras que su madre era una pianista.

Se inició en el baile con apenas 12 años y a los 14 demostró su talento como actriz en los escenarios del West End londinense.

En 1948, Glynis Johns obtuvo un papel en “Miranda”, interpretó a una sirena encantadora que la catapultó a la fama.

Glynis Johns alcanzó gran popularidad gracias a su papel como la señora Winnifred Banks en la cinta Mary Poppins de 1964, protagonizada por Julie Andrews.

La interpretación de Glynis Johns en esta película le valió un premio Laurel a la Mejor Actriz Secundaria.

Además de ser parte de Mary Poppins, Glynis Johns actuó en producciones como:

South Riding

49th Parallel

Esto (no) es un secuestro

Mientras dormías

El bufón de la corte

Coming of Age

The Ref

En 1963 tuvo su propio show en la televisión: “Glynis”. Además siempre mostró su pasión por el teatro.

Protagonizó la reposición de Broadway de 1989 de “The Circle”, la comedia romántica de W. Somerset Maugham sobre el amor, el matrimonio y la fidelidad.

“Me he retirado muchas veces. Mi vida personal se ha antepuesto a mi trabajo. El teatro es sólo una parte de mi vida. Probablemente utiliza mi mayor sentido de la inteligencia, así que por eso tengo que volver a él, para darme cuenta de que tengo talento. No soy tan buena haciendo otra cosa”, declaró Glynis Johns a AP.

Glynis Johns obtuvo una nominación a los Premios Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en The Sundowners.

También fue nominada a un Globo de Oro en 1962 por su papel en la película The Chapman Report.

Glynis Johns ganó un premio Tony por su interpretación como Desiree Armfeldt en A Little Night Music.

En esa obra cantó la canción ‘Send in the Clowns’, escrita especialmente por ella por el legendario Stephen Sondheim.

“Me escribieron otras canciones, pero nada parecido. Es el regalo más grande que me han dado en el teatro”, dijo Johns a AP en 1990.

Glynis Johns deja un legado de alrededor de 100 producciones, sus últimas participaciones fueron a finales de los 90.

La carrera de Glynis Johns como actriz de cine, televisión y teatro abarca casi nueve décadas.

Tuvo su última aparición notable en 1998 en “Un ataúd en Egipto”, dirigida por Horton Foote.

Cabe destacar que Glynis Johns era la actriz de más edad de Disney Legend Awards, el salón de la fama de Disney que reconoce a aquellas personas que más han contribuido a la compañía.

Con la muerte de Glynis Johns, Dick Van Dyke -actor de 98 años que también participó en Mary Poppins- se convierte en el actor de más edad de Disney Legend Awards.

Durante su trayectoria, Glynis Johns se distinguió por ser alguien perfeccionista y ordenada que siempre buscó papeles que la desafiaran profesionalmente, por lo que mostró ser una actriz multifacética.

“En lo que a mí respecta, no estoy interesada en interpretar el papel en un solo nivel. El objetivo de una actuación de primera clase es convertirlo en realidad. Ser real. Y tengo que encontrarle sentido en mi propia mente para que sea real”, declaró en 1990 a The Associated Press.

Glynis Johns se casó cuatro veces, pero solo tuvo un hijo el actor Gareth Forwood, quien murió a los 62 años de un paro cardíaco en el 2007, mientras luchaba contra el cáncer.

A Glynis Johns le sobreviven su nieto Thomas y sus tres bisnietos.