Se reportó la muerte de James McCaffrey, actor que dio voz a Max Payne y Alan Wake 2.

Tristes noticias para el mundo del cine y los videojuegos, ya que se reveló que James McCaffrey murió a los 65 años de edad.

James McCaffrey fue conocido en todo el mundo por prestar su voz para los famosos juegos de Remedy Entertainment y forjar una exitosa carrera en cine y televisión.

La noticia de la muerte de James McCaffrey fue difundida por su amigo, el actor Kevin Dillon-de 58 años de edad-mediante una emotiva publicación en Instagram.

“James McCaffrey tuvimos suerte de haberte conocido. Mi mejor amigo, te echaremos de menos”, escribió Dillon en su mensaje de despedida a su colega.

Mensaje de Kevin Dillon sobre la muerte de James McCaffrey (@kevindillonofficial / Insta)

James McCaffrey, actor de voz de Max Payne y Alan Wake 2, murió tras una dura batalla contra el cáncer

El medio TMZ reporta que James McCaffrey murió después de luchar contra el cáncer.

Dicha fuente asegura que el actor de voz de Max Payne y Alan Wake 2 fue diagnosticado con un mieloma múltiple.

El cual es un tipo de cáncer que se forma debido a la presencia de células plasmáticas malignas, según explica la AmerIcan Cancer Society de Estados Unidos.

Asimismo, un representante de McCaffrey, reveló a TMZ que la muerte ocurrió el domingo 17 de diciembre y que el actor estuvo rodeado de familiares y amigos.

James McCaffrey, actor (Bang Showbiz / Reuters)

¿Quién fue James McCaffrey, actor que murió a los 65 años?

James McCaffrey fue un actor que nació el 30 de noviembre de 1958 en Albany, Nueva York.

La carrera actoral de James McCaffrey comenzó desde muy joven en el cine y televisión, algunas de sus actuaciones más recordadas son en:

Viper (1994) La verdad acerca de perros y gatos (1996) Sexo en la ciudad (1998) Rescue Me: Equipo de Rescate (2004) The Orphan Killer (2011) To Redemption (2012) Fuera de temporada (2014) Amor a ciegas (2017) The Big Take (2018)

La incursión de James McCaffrey en los videojuegos llegaría hacia 2001 dando voz al personaje principal del videojuego de disparos Max Payne.

Max Payne, videojuego al que dio voz James McCaffrey (Remedy Entertainment)

Participando en la trilogía de Max Payne y hasta realizando la captura de movimiento durante la tercera entrega del famoso juego.

De igual manera, McCaffrey sería el actor de voz de Alex Casey en Alan Wake 1 y 2, obras que salieron en 2010 y 2023, respectivamente.

También formaría parte de títulos como Área 51 de 2005, así como Alone in the Dark de 2008.