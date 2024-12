Fernanda Castillo -de 42 años de edad- habló de las comparaciones con Silvia Pinal que “desde muy niña” le han hecho, pues hasta su hijo la ha confundido con la actriz.

El gran parecido físico de Fernanda Castillo y Silvia Pinal ha llamado la atención del público; incluso, la actriz del Señor de los Cielos se siente orgullosa de que las comparen.

Recientemente, Fernanda Castillo habló de Silvia Pinal y la semejanza en algunos rasgos de su rostro con los de la Diva del Cine Mexicano.

Fernanda Castillo acudió al estreno de ‘Ahora que no estás’, serie protagonizada por su esposo Erik Hayser, donde fue cuestionada sobre su gran parecido con Silvia Pinal.

La actriz inició enviando sus condolencias a la familia Pinal y recordó que Silvia Pinal fue la primera en darle trabajo tras salir de la escuela.

Fernanda Castillo recordó que desde que era niña la comparaban con Silvia Pinal, pues tienen un parecido innegable.

La actriz contó que, tras la muerte de Silvia Pinal, se puso a ver las fotografías de la Diva del cine mexicano y su hijo creyó que eran imágenes de ella.

“Estaba con viendo en el celular muchas fotos que salieron en la redes (de Silvia Pinal) y mi hijo la vio y me dijo: ‘Eres tú' y yo decía, no, no exactamente hijito”

Fernanda Castillo se siente halagada cuando le hablan del parecido que tiene con Silvia Pinal: “Lo llevo como un gran honor”, dijo la actriz.

Fernanda Castillo contó en el programa Montse y Joe que llegó a bromear con su mamá si en realidad su progenitora no era Silvia Pinal .

“Cuando me empezaron a decir que me parecía mucho a Silvia Pinal, yo decía: ‘Mamá di la verdad, pero yo creo que tú me robaste de la casa de Silvia Pinal, porque a ti no me parezco nada, a la señora me parezco un montó'”

Fernanda Castillo