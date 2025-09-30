¿De qué murió Carlos Arau? Actor de Vecinos y La rosa de Guadalupe

A través de un comunicado de prensa, la Asociación Nacional de Intérpretes. (ANDI) informó la muerte del actor Carlos Arau a los 54 años de edad.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”. ANDI

Carlos Arau con más de 30 años en la actuación y la comedia será recordado por su participación en series como Vecinos y La rosa de Guadalupe.

La causa de la muerte de Carlos Arau, actor de Vecinos y La rosa de Guadalupe es desconocida

Ante la lamentable noticia sobre la muerte de Carlos Arau, actor de Vecinos y La rosa de Guadalupe no se precisó la causa de esta.

La muerte de Carlos Arau, actor de Vecinos y La rosa de Guadalupe habría sucedido el pasado 27 de septiembre de 2025.

¿Quién fue Carlos Arau, actor de Vecinos y La rosa de Guadalupe que murió a los 54 años de edad?

Carlos Arau fue un actor y comediante mexicano que incursionó en la actuación desde la década de los 90´s.

Sin embargo, también se conoce que Carlos Arau fue director, guionista y productor en la pantalla grande.

El legado de actor Carlos Arau lo llevó a participar en películas como:

Extraños caminos

Mujeres insumisas

Julio y su ángel

Perdita Durango

Mientras que en la televisión Carlos Arau se consolidó como actor tras participar en las producciones de:

Vecinos

La familia P. Luche

La rosa de Guadalupe

Hospital el paisa

La Madrastra

Eternamente amándonos