David Villalpando -de 66 años de edad-, actor recordado por su papel como director de Cero en conducta, pide trabajo a través de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el actor reconocido por darle vida al “Profesor Virolo” de Cero en conducta subió un video “por si algún director lo ve”.

Así David Villalpando, “Profesor Virolo” de Cero en conducta, pide trabajo a través de redes sociales

Uno de los personajes más recordados de Cero en conducta es “Profesor Virolo”, quien fue interpretado por el actor David Villalpando.

El nombre de David Villalpando se viralizó en las redes sociales luego de que compartió un video para pedir trabajo en la industria del entretenimiento.

Se trata de un video de casting en donde David Villalpando proporciona sus datos:

Da su nombre completo a la cámara

Edad

Menciona que reside en la CDMX

Después muestra sus diferentes perfiles.

De esta manera muestra que está dispuesto a seguir activo en la industria del espectáculo.

“Por si algún director de casting me ve” David Villalpando

David Villalpando tiene la esperanza de captar la atención de productores y que le puedan ofrecer un trabajo en alguna producción.

De esta manera el actor mexicano busca reactivar su carrera artística haciéndole un llamado a productores y directores.

Usuarios muestran su apoyo a David Villalpando, “Profesor Virolo” de Cero en conducta, tras pedir trabajo en redes sociales

El video de David Villalpando de inmediato se viralizó en las redes sociales, generando cientos de comentarios de apoyo.

Incluso algunos pidieron apoyo a directores y productores de cine y teatro, pues consideran que David Villalpando ha demostrado sus dotes actorales.

“Tanto buen actor sin trabajo y las nuevas generaciones haciendo dinero solo en redes sociales”, “Tan buen actor. Que Dios lo bendiga y le abra las puertas”, “Que llegue mucho trabajo para usted”, se puede leer en las redes sociales.

Cabe recordar que David Villalpando no solo participó en Cero en Conducta y La Escuelita VIP, ya que también participó en otros proyectos de comedia.

David Villalpando también se desempeñó como guionista y supervisor.