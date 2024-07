Carlos Bonavides, quien saltó a la fama por interpretar a Huicho Domínguez, lo desmiente, no está en la quiebra y tampoco está desempleado; sin embargo, todo el tiempo está buscando trabajo.

Para Carlos Bonavides lo más importante es llevar un taco a su mesa por lo que está dispuesto a trabajar en la calle como Huicho Domínguez.

Sí, el actor ha pensando en vender saludos y hasta mentadas de madre con tal de generar ingresos.

En un encuentro con la prensa, Carlos Bonavides conocido artísticamente como Huicho Domínguez, dijo encontrarse bien pese a que ya concluyó grabaciones de la serie Vecinos.

Así como Carlos Bonavides -de 83 años de edad- aprovechó las cámaras para negar que esté arruinado ya que genera dinero a través de TikTok; no obstante, pide trabajo y dice estar dispuesto a trabajar como Huicho Domínguez en las calles.

“Me critican, (dicen) está en banca rota, está desempleado. Yo soy una persona que nunca se vence, soy persona que siempre trabaja, no permite que lo olviden, toco puertas, voy a la calle de Madero, pongo un anuncio: ‘sáquese un video con Huicho Domínguez para que salude a su mamá, a su papá, para mentarle la madre a quien quiera’. Hago dinero, hago TikToks y me va bien”

El veterano actor explica que no puede quedarse en pausa ya que la edad influye para que productores busquen a los actores.

Consciente de ser una persona mayor, dice ser él quien llama a los productores y solicita trabajo y que aún mantiene la casa de su exesposo ya que ahí es donde viven sus hijos.

“Voy a ver al productor, lo espero, le hablo y le digo: necesito trabajo. No me venzo, lucho, soy hombre de lucha, ese es problema de actores viejos que ya no se mueven, ya no piden trabajo, ya no tocan puertas”

Carlos Bonavides alías Huicho Domínguez