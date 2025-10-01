El actor David Villalpando, quien interpretó al director de “Cero en conducta”, recurrió a sus redes sociales para pedir trabajo.

Aunque muchos lo recuerdan por darle vida al “Profesor Virolo” de Cero en conducta pocos conocen su trayectoria, por lo que a continuación te decimos quién es David Villalpando.

¿Quién es David Villalpando, director de “Cero en conducta” que pide trabajo en redes sociales?

David Villalpando es un actor, guionista, escritor y director de televisión mexicano que nació el 2 de enero de 1959 en la Ciudad de México.

A lo largo de su trayectoria, David Villalpando ha participado en diferentes producciones, sin embargo es conocido por su personaje el director Rigoberto Patiño Pantoja “Profesor Virolo” en Cero en conducta.

David Villalpando, director de Cero en conducta (@villalpandotv / Instagram )

¿Cuántos años tiene David Villalpando, director de “Cero en conducta” que pide trabajo en redes sociales?

David Villalpando tiene 66 años de edad.

¿Quién es la esposa de David Villalpando, director de “Cero en conducta” que pide trabajo en redes sociales?

No se tiene información sobre la vida privada de David Villalpando.

¿Qué signo zodiacal es David Villalpando, director de “Cero en conducta” que pide trabajo en redes sociales?

David Villalpando es del signo zodiacal Capricornio.

De acuerdo con la astrología, las personas regidas bajo el signo de Capricornio son responsables, ambiciosos y realistas.

Son personas que planifican sus metas, suelen ser organizados y perseverantes, pero pueden mostrarse exigentes y reservados.

¿Cuántos hijos tiene David Villalpando, director de “Cero en conducta” que pide trabajo en redes sociales?

No se tiene información sobre los hijos de David Villalpando.

David Villalpando (@villalpandotv / Instagram )

¿Qué estudió David Villalpando, director de “Cero en conducta” que pide trabajo en redes sociales?

Se desconocen los estudios de David Villalpando y es que reportes señalan que inició su carrera artística a los 14 años de edad, debutando a nivel amateur en una obra de teatro.

¿En qué ha trabajado David Villalpando, director de “Cero en conducta” que pide trabajo en redes sociales?

Aunque muchos recuerdan a David Villalpando por su papel del Profesor Virolo en Cero en conducta y La Escuelita VIP, también ha participado en otros proyectos.

David Villalpando inició su carrera como actor de manera amateur y poco a poco se fue ganando un lugar en la industria del espectáculo.

Debutó en el teatro en la década de los 80 y tres años más tarde incursionó en el cine con la película El Norte.

David Villalpando principalmente se ha desarrollado en programas de comedia, donde ha mostrado su capacidad para adaptarse a diferentes formatos.

Ha trabajado en producciones como:

Genio y Figura

Hasta que la muerte los separe

Humor es … los comediantes

La casa de la risa

Se vale

En 2013, David Villalpando se mudó a Estados Unidos, donde trabajó en distintas producciones de Estrella TV, como:

El show de Lagrimita y Costel.

Noches con Platanito

Fue en 2020, tras la conclusión de Noches con Platanito, que David Villalpando regresó a México y se incorporó en la dirección de Una familia de diez.

David Villalpando también trabajó como guionista y supervisor detrás de cámaras.

David Villalpando, director de “Cero en conducta”, pide trabajo en redes sociales

El nombre de David Villalpando se viralizó en las redes sociales luego de que compartió un video para pedir trabajo.

Se trata de un video de casting en donde David Villalpando proporciona sus datos:

Da su nombre completo a la cámara

Revela que radica en la Ciudad de México

Estatura

Después muestra sus diferentes perfiles

De esta manera el actor mexicano busca reactivar su carrera artística haciéndole un llamado a productores y directores.

“Por si algún director de casting me ve” David Villalpando

David Villalpando tiene la esperanza de captar la atención de productores y que le puedan ofrecer un trabajo en alguna producción.