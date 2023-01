Danna Paola niega que sea alcohólica, pero será difícil que lo entiendan en México; pide a los ‘preocupados’ que se ocupen de sus propios asuntos.

La segunda etapa de ‘XT4S1S Tour’ está muy cerca y Danna Paola está dándolo todo para que su regreso a la música sea espectacular.

En una reciente conferencia de prensa, Danna Paola dio a conocer la segunda etapa de su tour musical.

Durante los primeros conciertos de Danna Paola en 2022, se enfrentó a graves problemas técnicos de sonido y hasta quedó colgada de arnés por la poca organización en la producción.

La cantante de 27 años de edad, menciona que aprendió de todos esos errores y ahora será más perfeccionista a la hora de salir al escenario.

El pasado 22 de enero, Danna Paola compartió un tuit donde decía que llevaba una semana bebiendo.

Esto desató el rumor de que la cantante de ‘Mala fama’ tenía problemas con el alcohol y ella lo desmiente.

“No era verdad (el tuit) no se preocupen. Yo cada que estoy componiendo me tomo un vinito, una chelita, pues es parte de la vida. Está un trago, está la promo, tiene mucho que ver”

Danna Paola explicó que esa semana estuvo trabajando en la producción de su canción ‘Un trago’ y por el momento no hay nada de qué preocuparse.

“No creo que uno deba preocuparse, preocúpense de su casa” dijo Danna Paola, quien no se deja llevar por los rumores.

La también actriz se ha enfrentado a varias críticas durante su carrera, como la de su peso; es por eso que dejó claro que su imagen solo debe importarle a ella.

Por otro lado, Danna Paola menciona que no le importa su ‘mala fama’, pues ella solo está viviendo su vida.

“No me preocupa mi mala fama, yo vivo la vida, me encanta la fiesta, me encanta divertirme y no creo que deba limitarme, nadie debe de limitarse y decirte esto y el otro, creo que estamos bastante grandes como para hacernos responsables”

Danna Paola