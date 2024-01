Danna Paola ha sido una de las artistas principales en hablar de feminismo, así que le mandó un recordatorio a Dani Flow -de 27 años de edad-por su machismo difundido.

Pese a que Danna Paola -de 28 años de edad- reconoció que quería mantenerse al margen en este tema de Dani Flow, que dio mucho de qué hablar en redes sociales, no pudo aguantarse más.

Además de recordarle que viene de una mujer, Danna Paola reconoció que México está haciendo música denigrante y eso no le agrada nada.

Danna Paola fue captada por varios reporteros en el aeropuerto, espacio donde decidió mandarle un mensaje a Dani Flow.

En los últimos días, Dani Flow fue funado por haber calificado a feministas como “mancha social”, además de otras polémicas declaraciones sobre las mujeres.

Y aunque esto llevó a que varias artistas que colaboran con Dani Flow, se pronunciaran, es un tema que incube a las mujeres cantantes, aunque no hayan trabajado con él.

Por ello, Danna Paola dijo a los micrófonos de ‘Qué buen chisme’, estaba enterada de lo de Dani Flow, pero había mantenido la calma para mantenerse al margen.

“Yo iba a decir algo al respecto, pero me quise mantener fuera de por no meterme en polémicas, pero me parece una falta de respeto”.

Danna Paola, cantante.