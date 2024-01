Luego de tirarle al feminismo, Dani Flow se disculpa por sus declaraciones, pero defiende su amistad con Rix y revira que el youtuber no es un violador.

Dani Flow -de 21 años de edad- se encuentra en medio de la polémica luego de que se viralizó un podcast en el que participó en el que llamó “mancha social” al feminismo.

Pero no solo fue eso, sino que además defendió a Rix -de 29 años de edad- tras ser acusado de abuso sexual por Nath Campos, de 28 años de edad.

Luego de la viralización de sus comentarios, Dani Flow -conocido como ‘El Rey del Morbo’- recibió varías críticas e incluso fue cancelado en redes sociales.

En medio de las críticas que recibió, Dani Flow pidió a las personas que lo escucharan y reconoció que se equivocó al hablar del feminismo de esa manera.

Sin embargo no dudo en defender su amistad con Rix, pues aseguró que él no tendría a un amigo violador y volvió a cuestionar las acusaciones de Nath Campos.

Dani Flow, cantante. (YouTube/Charlygalleta / Tomada de video)

Dani Flow se disculpa por sus comentarios contra las feministas

En junio del 2022, Dani Flow participó en el podcast Realidad, conducido por Charly Galleta, donde hizo unas declaraciones en contra de las feministas.

A siete meses de su participación en este podcast, se viralizaron sus declaraciones y es que llamó “mancha social” a las feministas, además de que defendió al youtuber Rix, luego de ser acusado por abuso sexual.

Luego de las críticas que recibió, Dani Flow decidió romper el silencio y a través de una transmisión en vivo les pidió a sus retractores que antes de atacarlo primero le den la oportunidad de defenderse.

“Lo que le pido a la gente que está ahorita encima de mi es que me escuche. Es lo más humano que pueden hacer, escucharme” Dani Flow

Dani Flow reconoció que se equivocó al hablar sobre el movimiento feminista, pues es un ignorante en ese tema y hay varias cosas que desconoce.

“Lo que me preocupa un poco es que me quieren echar encima al movimiento feminista. Yo soy muy ignorante en ese tema, hay muchas cosas que no sé; pero, como tal, siempre lo he visto como algo positivo, algo de lo que me gustaría formar parte porque tengo una hija” Dani Flow

En el video, Dani Flow puntualizó que habló de esa manera en el podcast porque se encontraba muy enojado luego de que vio el destrozo que habían provocado unas mujeres.

“Dije un comentario super desacertado del cual me arrepiento, pero estaba enojado porque vi como estas mujeres les destruían el puesto a dos señoras. No quise decir eso, pero creo que ellas sí están apagando la voz de lo que realmente es el feminismo” Dani Flow

Dani Flow reviró que con lo que no esa de acuerdo con las quemas y destrozos que se hacen durante algunas marchas.

“Ahí es donde yo digo ‘¿qué rollito primavera?’ A mí me gustaría que la voz de mi hija se escuchara y no lo que hace una ‘delincuente’. Definitivamente estoy en contra de las rucas que destruyen cosas de otros que no tienen la culpa de nada” Dani Flow

Pero, Dani Flow destacó que se equivocó al señalar que las feministas llamadas “radicales” no deberían llamarse mujeres.

“Dije que esas rucas ni mujeres se deberían llamar, eso estuvo súper equivocado decir eso, me arrepiento de eso” Dani Flow

Daniflow pidiendo perdón por su funa. pic.twitter.com/q99yf976Gi — Bastian Stratta (@BastianStratta) January 8, 2024

Dani Flow defiende a Rix y asegura que no tiene ningún amigo violador

Dani Flow defendió a su amigo Rix y volvió a poner en duda las acusaciones de Nath Campos al asegurar que él no tiene ningún amigo violador.

El intérprete de Reggaetón champagne no dudo en defender a su amigo asegurando que no se iba a meter a explicar por qué confía en él.

Dani Flow aseguró que como hay personas que le creen a Nath Campos, él tiene el derecho a creerle a Rix, esto peso a que el propio youtuber se confesó culpable y cumple una condena bajo libertad condicional.

“Yo no considero que tenga ningún amigo violador, partiendo de ahí, ¿ok? Así como tú crees que pasó, yo creo no pasó; así como tu confías en un lado, yo confío en el otro” Dani Flow

En ese sentido, Dani Flow puntualizó que el no juzga a las personas que creen que Rix si abusó por Nath Campos y dejó en claro que si pensará que lo hizo jamás sería su amigo.

“Es como si yo te juzgara por creer que sí pasó cuando no hay pruebas, entonces como tú confías en un lado yo confío en otro. Yo no creo que sea un violador, si fuera uno jamás lo tomaría como amigo a esa persona” Dani Flow

En su video, Dani Flow aseguró que no le importa que su amistad con Rix le traiga más detractores pues cada uno es libre de tener cerca a las personas que quieran.

“Cada quien es libre de tener las amistades que quiera tener, y si me van funar por eso, no me importa” Dani Flow

Dani Flow pide disculpas por ofender a feministas. Pero defiende su amistad con Rix pic.twitter.com/CxUzAFVSMj — chisma 💅🏽 (@chismapicante) January 8, 2024

Dani Flow aseguró que ahora que ya dio su explicación, las personas que quieran seguir con la campaña de cancelación pueden hacerlo, pero él solo quería dar su opinión y aclarar sus declaraciones.

“Después de esto ustedes deciden de: ‘no, sí eres una mierda te voy a cancelar’, cancélenme. Yo prefiero que me cancelen y estar tranquilo de haber dicho lo que creo, ser un artista de: ‘hey mi gente, escuchen mi música, aquí estamos con todo en el movimiento’. Yo no soy ese tipo de persona” Dani Flow

En su discurso, Dani Flow destacó que si esta de acuerdo con el que una mujer levante la voz, pero no va a estar de acuerdo con los destrozos.

Dani Flow dijo que no le deberían de poner atención en lo que dijo, pues es un cantante de reguetón.

“No voy a estar a favor jamás de que una mujer destruya lo que con trabajo otro hombre o mujer hicieron. Sí estoy de acuerdo que la mujer alce la voz, no lo estoy diciendo solo ahorita, lo dije en el podcast, siento que a mí no se me debería de poner atención en eso, yo soy un cantante de reguetón y yo sabía que al decirlo iba a tronar y sí me equivoqué al decir que las mujeres que hacen eso no son mujeres” Dani Flow

Por último Dani Flow aseguró que no es una mala persona y que solo hizo un desafortunado comentario y sabe que debe de seguir mejorando.

“No soy una mala persona, creo en la igualdad, cometo errores como todas las personas. Mi éxito en el reguetón son las mujeres, valoro muchísimo su presencia en mi vida (…), tuve un comentario desacertado y quiero mejorar como persona para todos ustedes, pero jamás voy a dejar de ser yo para agradarle a un grupo de personas (…). Me disculpo por haber dicho que las delincuentes no deberían llamarse mujeres” Dani Flow