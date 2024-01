Dani Flow se hizo tendencia en Twitter por la forma en que se expresó sobre las feministas, además de defender a Rix de las acusaciones de Nath Campos.

¿Dani Flow está decepcionando o ya es una decepción? Twitter entró en una tremenda disolución luego de que este participara en un podcast, donde dejó ver su desagrado al feminismo.

Pero no solo se trató de que Dani Flow llamara -de 21 años de edad- llamara “mancha social” al feminismo, sino que se le sumó una polémica rima que habla de pedofilia.

Dani Flow, conocido como ‘EL Rey del Morbo’, tuvo una participación en el podcast Realidad, conducido por Charly Galleta, donde dio desafortunadas declaraciones sobre las feministas.

El podcast que fue grabado en junio del 2022, apenas está teniendo realce gracias a Internet y a algún observador que analizó de estas primeras entrevistas de Dani Flow.

Ante ello, las declaraciones de Dani Flow están tomando viralidad por llamar “mancha social” a la feministas, además de defender al youtuber Rix -de 29 años de edad-.

Pese a que algunos no se sorprenden de lo declarado por Dani Flow, otro están impactados por la cantidad de cosas que pronunció en unos minutos y que ahora lo lleva a ser funado.

Y es que Dani Flow expresó tener desprecio hacia las feministas, deseando ser el suficiente papá para su hija y así no hacer que no vaya a este tipo de movimientos feministas.

Los comentarios sobre feministas de Dani Flow vinieron por la opinión que tiene sobre el caso de Rix, el youtuber acusado de abuso sexual por Nath Campos de 28 años de edad.

“Fue una pendejada por lo que lo metieron a la cárcel”, dijo el compositor de reggaetón, pese a que aseguró no ser fan de Rix.

Por otra parte, aseguró que Nath Campos, refiriéndose como “la morra esa, no vale verga”.

Los argumentos de desprecio de Dani Flow se dieron justificando que “hay foto de la morra esa con él, después de la cárcel, en el Azteca”.

Señaló que estas acciones de Nath Campos “me cagan”, comparándola con las acciones de las feministas radicales, “esas ni rucas se deberían de llamar”.

“No creo que sea el feminismo, creo que son las morras que se agarran del feminismo para vivir su puta locura, esas morras necesitan atención muchas de ellas (...) no he tenido acercamiento ¿para qué? A insartarmelas a la verga (...) me da coraje, siento que es una mancha social”.

