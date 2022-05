Danilo Carrera quiere que Michelle Renaud sea la protagonista de la película que producirá pues destacó que a él no le afecta que la actriz tenga una nueva pareja.

En medio de las versiones que señalan que Michelle Renaud y Osvaldo Benavides están saliendo, Danilo Carrera destacó que es un tema que a él no le incumbe.

Danilo Carrera puntualizó que los planes que tenía con Michelle Renaud de que sea la protagonista de su película no han cambiado, pues aunque ya no son pareja tienen una gran relación.

Danilo Carrera y Michelle Renaud (@michellerenaud / Instagram)

Pese a que tiene una nueva relación, Danilo Carrera quiere volver a trabajar con Michelle Renaud

Michelle Renaud se encuentra en medio de la controversia luego de que han surdo varios rumores que aseguran que se encuentra saliendo con Osvaldo Benavides.

Ante los constantes cuestionamientos, Michelle Renaud señaló que no le afecta que la vinculen con Osvaldo Benavides, pues entiende que es parte de su profesión.

En medio de todos los rumores, Danilo Carrera fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a trabajar con Michelle Renaud ahora que ella estaría saliendo con Osvaldo Benavides.

En entrevista para el programa Hoy, Danilo Carrera señaló que Michelle Renaud sigue siendo su primera opción para protagonizar la película que tiene pensado producir.

Danilo Carrera puntualizó que todavía faltan algunas cosas que resolver antes de poder llevarla a cabo, pero el sigue con la idea de que sea Michelle Renaud la que protagonice su historia.

“Claro que sí, no tiene nada que ver con eso y pues hay varios proyectos, eso, una ya está escrito, está avanzando y la otra (película) que está escrita por mí hay que terminar ciertos planes de ruta” Danilo Carrera

Danilo Carrera dice que no es de su incumbencia si Michelle Renaud está saliendo con Osvaldo Benavides

Durante su conversación con el programa Hoy, Danilo Carrera fue cuestionado sobre el supuesto romance entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides.

De manera contundente Danilo Carrera destacó que no sabe si es verdad que están saliendo o no, sin embargo señaló que no entiendo por qué han sido criticados Michelle Renaud y Osvaldo Benavides.

Danilo Carrera puntualizó que él ya terminó su relación con Michelle Renaud por lo que no le incumbe si ya tiene una nueva pareja.

En ese sentido Danilo Carrera destacó que no tiene el gusto de conocer a Osvaldo Benavides, pero si es verdad que está saliendo con Michelle Renaud le desea lo mejor.

“No sé si será verdad, si será mentira, primero dijeron que sí, luego dijeron que no, no sé cuáles son las críticas, es algo que no me incumbe, ya no tiene nada que ver conmigo, yo a él que no lo conozco y sea quien sea que sea su pareja también le deseo lo mejor” Danilo Carrera

Danilo Carrera puntualizó que para él lo más importante es que se realicen las cosas desde el amor.

“Cuando haces las cosas desde el amor, funcionan, si las haces desde el resentimiento o desde una molestia, pues no, creo que es el secreto de las cosas, (hacerlas) desde el amor” Danilo Carrera